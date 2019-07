Assestamento di bilancio: per la natalità previsti 15 milioni di euro all’anno

Affiancato dagli assessori Mattia Gottardi e Giulia Zanotelli oltreché dal direttore generale Paolo Nicoletti e altri dirigenti, il presidente della Giunta Maurizio Fugatti ha illustrato stamane alla Prima Commissione, presieduta da Vanessa Masè il “pacchetto” dei tre provvedimenti che formano la manovra di assestamento del bilancio provinciale.

Si tratta di due disegni di legge, il primo relativo al Rendiconto generale della Provincia per il 2018, il secondo dedicato all’assestamento di bilancio 2019-2020, ai quali si accompagna il Defp, vale a dire il Documento di economia e finanza provinciale, che delinea lo scenario complessivo in cui si inserisce la manovra.

Tra gli obiettivi illustrati dal governatore anche il rafforzamento delle politiche per la natalità.

L’intenzione evidenziata dal governatore è di prevedere per questo obiettivo una “spesa annua a regime” di 15 milioni di euro.

Iniziando però fin d’ora, dal 1 settembre di quest’anno, con l’ulteriore abbattimento delle rette dei nidi pagate dai nuclei familiari.

Abbattimento che la Giunta ha inserito nell’assestamento e che, aggiunto al “bonus nidi” previsto a livello nazionale, determina un sostanziale azzeramento delle rette a carico delle famiglie con Icef inferiore allo 0,40. “Percentuale – ha puntualizzato – che corrisponde ad un reddito di circa 49.000 euro”. Al riguardo Fugatti ha precisato che “se il governo nazionale non mettesse a disposizione le risorse per il bonus nidi, allora interverrà la Provincia, perché nel nostro programma c’è l’impegno di arrivare alla gratuità dei nidi per le famiglie con quel reddito”.

Sempre in funzione dello stesso obiettivo l’assestamento inizia a finanziare un “assegno di natalità per i nuovi nati a partire dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2024”.

Assegno corrisposto quindi fino al compimento dei 3 anni del bambino. “Sappiamo – ha chiarito Fugatti – che questa non può essere l’unica azione per favorire la natalità e per questo nel prossimo futuro favoriremo anche la conciliazione del lavoro soprattutto femminile con la famiglia. Ma siccome in tema di natalità anche per il Trentino la situazione è critica, la Giunta ha voluto “provare a dare un segnale forte già a partire da questo assestamento, mettendo a disposizione risorse certe per le famiglie nei primi tre anni di vita”, intervenendo per rimuovere intanto ed almeno gli ostacoli di natura economica che dissuadono dal mettere al mondo bambini”.

Fra 3-5 anni verrà verificato se in tal modo le cose saranno migliorate.

In questo senso le famiglie riceveranno un contributo di 1.200 euro all’anno per il primo figlio, ai quali si aggiungeranno altri 1.440 euro per il secondo figlio (portando così il contributo a 2.640 euro), ulteriori 2.400 euro per il terzo (per un totale di 5.040 euro) e altri 4.800 euro annui per il quarto figlio (totale 7.440 euro).

Il tutto sempre per i figli nati nel periodo 1 gennaio 202 e 31 dicembre 2024.

Il contributo si cumula con l’attuale quota finalizzata al sostegno delle famiglie con figli dell’assegno unico provinciale.

Il contributo cumulato risulta perciò di 1.884 euro per il primo figlio, di 4.47 euro per il secondo, di 7.484 per il terzo e di 11.091 per il quarto. “Si tratta – ha proseguito Fugatti – di un incentivo alla natalità che quindi deve valere pro futuro. A chi obietta che si doveva partire retroattivamente, dal 1 gennaio 2019, per non discriminare nessuno, rispondiamo che allora si poteva anche partire dal 1 gennaio 2018. Da qualche data bisognava pur iniziare. Le critiche sono legittime – ha concluso il presidente – ma altrettanto legittimo è considerare una scelta logica partire dal 1 gennaio 2020”.