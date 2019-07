Alluminio: un mercato in grande crescita e con molte opportunità

Il mercato dell’alluminio ha registrato negli ultimi due anni un miglioramento dovuto principalmente alla ripresa degli investimenti nelle costruzioni ed agli incentivi statali per il risparmio energetico.

Un mercato che è ripartito e nel quale si è assistito ad un innalzamento dei prezzi dovuto principalmente alla contrazione della produzione cinese ed ai dazi imposti dagli USA.

Un altro fattore positivo per i mercati dell’alluminio nel 2019 è la speranza che la situazione di UC Rusal sarà risolta, poiché le continue estensioni della scadenza delle sanzioni mostrano che il governo degli Stati Uniti non vuole arrecare ulteriori danni all’industria.

Si prevede inoltre che il governo degli Stati Uniti adegui le tariffe della Sezione 232 poiché l’alluminio proveniente dalla Cina sta ancora raggiungendo il paese grazie alle esenzioni che alcuni consumatori di alluminio sono riusciti a garantire.

Secondo alcuni rapporti, centinaia di migliaia di tonnellate di alluminio cinese sono penetrate negli Stati Uniti con questo meccanismo.

Nonostante ciò si è registrato un aumento della richiesta e della produzione.

In Trentino l’azienda leader è la Metal Center attenta da sempre al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente.

Grande interesse quindi per quei materiali che contemplano il risparmio energetico ai quali, da sempre, Metal Center presta molta attenzione.

Infatti oltre alla commercializzazione dei “materiali standard”, che comprendono profili e laminati di vario genere e dimensione, l’azienda ha sempre investito nello studio e nella realizzazione di sistemi in alluminio che avessero la peculiarità di apportare risparmio energetico e tutela ambientale.

«Solo per fare alcuni esempi, – spiega Laura Giorgi, una dei soci – già 20 anni fa abbiamo creato e divulgato il nostro sistema in alluminio “tinta legno” per poggioli, facciate, recinzioni,etc. per eliminare le manutenzioni e salvaguardare i nostri alberi.

All’epoca l’argomento era molto ostico e difficile da far comprendere su un territorio che da sempre ha visto nel legno l’unica soluzione, soprattutto in Alto Adige… ma oggi importanti serramentisti e costruttori di poggioli hanno integrato i nostri materiali nelle loro proposte costruttive».

E ancora: «Altro importante sistema da noi sviluppato è stato la sotto struttura per pannelli fotovoltaici che ha trovato grande riscontro dal 2010 quando con gli incentivi statali, le famiglie e le aziende hanno potuto realizzare un impianto per creare la propria energia pulita. Anche Metal Center ha il proprio impianto e produce l’energia necessaria per il proprio fabbisogno in modo ecologico».

L’alluminio offre anche altre opportunità.

Per esempio è boom nel segmento dei led, dove l’azienda Trentina ha dedicato una specifica gamma di profili ed accessori studiati per le più svariate esigenze di illuminazione.

Questo mercato, in crescita dal 2015, è esploso grazie alla crescente richiesta di prodotti e soluzioni efficienti nell’illuminazione e nei display (telefonia cellulare, computers, tv, dispositivi elettronici vari…)

I led con la loro elevata efficienza sono oggi la migliore tecnologia per il risparmio energetico, consentono infatti una riduzione dei costi dal 50 al 60 %, non emettono raggi ultravioletti, non contengono sostanze nocive e quindi non creano problemi in fase di smaltimento e non hanno necessità di manutenzione; tutte queste sono qualità molto apprezzate e significativamente migliorative rispetto ai sistemi tradizionali del passato.

Con queste nuove tecnologie si possono ideare oggetti personalizzati sia per la casa che per gli uffici che diventano anche oggetti di design.

Metal Center è presente sul mercato di Trento dal 1991, nel suo assortimento di prodotti annovera anche molti altri sistemi e materiali: profili, barre, laminati in alluminio, ottone, rame, bronzo e piombo, sistemi per facciate ventilate, sistemi per segnaletica verticale, profili ed accessori per l’arredamento e l’edilizia, per la meccanica e strutturali, profili personalizzati e lavorati secondo le più svariate esigenze.

www.metalcenter.it