«Royal Academy of Dance» la famosa Accademia di danza inglese saluta la Val di Non per trasferirsi ad Andalo

Dopo vent’anni di reciproca collaborazione la “Royal Academy of Dance” di Trento saluta la Val di Non per trasferirsi ad Andalo. Quella in svolgimento in questi giorni in Alta Val di Non sarà infatti l’ultima edizione della scuola estiva di danza “International Summer School”.

La convenzione stipulata tra Manuela De Luca – Direttore Nazionale della “RAD ITALIA” ed i rappresentanti dell’Azienda per il Turismo Val di Non, il Comune di Fondo e la Società Sportiva “Sportgestion” non è stata rinnovata.

«La val di Non è la quarta località che abbiamo toccato con la nostra accademia dopo il Lazio, la Toscana e l’Alto Adige – spiega Manuela De Luca – ad un certo punto è necessario cambiare, anche perché ci sono dei business plan da seguire, ed Andalo era metà più turistica ed adeguata per accogliere l’accademia. Andalo offre di più, perché il lavoro si concentrerà solo in un paese solo e non in cinque come in val di Non. Per noi dal punto di vista gestionale e logistico quindi è una grande evoluzione»

Nei giorni scorsi una delegazione composta dal Presidente dell’ApT Lorenzo Paoli con il vice Presidente Andrea Widmann, la Consigliera Lisa Deromedis, il Sindaco di Fondo Daniele Graziadei e la vice sindaco Lucia Donà, hanno incontrato i responsabili dell’organizzazione. “E’ stata l’occasione per ufficializzare quanto già era nell’aria – ha affermato il Presidente di ApT Lorenzo Paoli – da parte nostra vogliamo tranquillizzare le tante strutture ricettive che in questi anni sono state interessate dall’indotto prodotto dalla presenza delle ballerine in Alta Val di Non. L’Azienda per il Turismo, si sta già interessando per trovare valide alternative e soluzioni per garantire buone presenze sul territorio nella prima quindicina del mese di luglio, classico periodo di permanenza della Royal Academy of Dance. Inoltre in questi giorni – continua il Presidente Lorenzo Paoli – io e Andrea Widmann stiamo visitando varie strutture alberghiere per approfondire di persona la questione ed immaginare nuovi scenari di sviluppo, che dovranno coinvolgere anche tutti i Comuni dell’Alta Valle che hanno già manifestato l’interesse a collaborare come già avvenuto in passato.

Anche la direttrice di APT Val di Non, Giulia Dalla Palma ha rilasciato un commento: La filiale italiana del prestigioso istituto di danza inglese “Royal Academy of Dance” ha deciso di trasferirsi ad Andalo cogliendo nuove occasioni e nuovi stimoli com’è naturale che sia nell’evoluzione delle cose; ne prendiamo atto e ringraziamo tutta l’organizzazione per essere stata fedele alla nostra località per tanti anni, creando ricadute importanti per le strutture ricettive e tutti gli operatori economici. E’ doveroso ringraziare anche il Comune di Fondo e Val di Non Sport Gestion per tutta la disponibilità ed il supporto qualificato che hanno sempre fornito.

Nel frattempo proprio in questi giorni l’Alta Val di Non è presa allegramente d’assalto dalle esili figure delle danzatrici.

Partecipano quest’anno infatti alla scuola estiva 980 allievi provenienti da tutta Italia e che seguiranno fino al 13 luglio i corsi giornalieri di tecnica classica, punte, repertorio, carattere, virtuosismi maschili, danza contemporanea, movimento creativo/teatro danza e musical theatre.

Lo stage estivo si svolge su due turni della durata di una settimana ciascuno.

I giovani studenti provengono da tutt’Italia e hanno dai 7 anni in su. Davvero notevole il programma dello stage: gli allievi sono infatti impegnati giornalmente dalle 3 alle 6 ore di lezione. In media si svolgono un centinaio di lezioni al giorno distribuite negli studi allestiti tra i paesi coinvolti dall’evento: oltre Fondo, cuore centrale dell’organizzazione dello stage, anche Amblar-Don, Dambel, Cavareno, Sarnonico, e Romeno.