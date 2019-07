Rivolta in un centro di rimpatri: in fuga 13 migranti, uno dei quali pericolosissimo

Sequestrata dalla Guardia di Finanza della nave Alex approdata ieri pomeriggio a Lampedusa.

Il Viminale di conseguenza ha disposto lo sbarco dei 46 migranti che verranno trasferiti nell’hot spot dell’isola siciliana.

La Guardia di Finanza ha anche denunciato comandante ed equipaggio della barca per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La Alex di Mediterranea aveva attraccato a Lampedusa poco dopo le 17.

La barca a vela, scortata da due motovedette, era entrata in porto dopo aver violato l’alt imposto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini in applicazione del decreto sicurezza- bis. Il molo commerciale era presidiato da polizia e carabinieri ma non è previsto alcun dispositivo per lo sbarco. “Non autorizzo nessuno sbarco di chi se ne frega delle leggi italiane e aiuta gli scafisti. Io denunciato per sequestro di persona? Siamo al ridicolo”, dice Salvini dopo la denuncia della Ong che ha inviato un esposto urgente alla Procura di Agrigento. Le forze dell’ordine hanno infatti verbalmente detto che a tutti, equipaggio compreso, è vietato lo sbarco.

Intanto la Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye con 65 persone a bordo ha deciso di cambiare rotta e portarsi vero l’isola di Malta che accoglierà i migranti.

Una motovedetta della Guardia di Finanza ieri ha raggiunto l’imbarcazione per notificare il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. Duro il monito del ministro dell’Interno Salvini:”L’imbarcazione è tedesca, vadano in Germania”

Il pugno di ferro del ministro dell’Interno Matteo Salvini pare cominci quindi a dare i frutti sperati.