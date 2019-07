Pergine: ecco le novità del mercatino di Natale 2019

Tra poco più di una settimana Borgo Valsugana festeggia il suo patrono San Prospero con la consueta sagra che quest’anno verrà organizzata dal 12 al 15 luglio.

Appare evidente, come da programma lavori che le piazze in fase di rifacimento non sono ancora utilizzabili e, come anticipato dall’amministrazione comunale, il tradizionale luna park subirà delle variazioni per quest’anno.

L’Amministrazione Comunale, assieme agli uffici preposti, ha individuato delle aree sostitutive idonee al posizionamento di tutte le giostre che solitamente erano presenti in Piazza Degasperi, ma alcuni titolari degli spazi non hanno ritenuto di accettare lo spostamento.

Pubblicità Pubblicità

Per quest’anno saranno comunque sostituiti da altri nuovi spettacoli viaggianti e resteranno attive come le scorse edizioni le giostre nelle zone di Piazza Dante Alighieri, Piazza Romani, Via Della Fossa, Via XI Febbraio, Piazzale interno Viale Roma e parcheggio Via Bagni .

Come è usanza in Piazzale Bludenz, l’Associazione Veloce Club Borgo attiverà il capannone gastronomico ed è confermata anche la classica fiera di San Prospereto in programma lunedì 15 luglio lungo le vie del centro.

Pubblicità Pubblicità

Sabato sera ad ore 20.30 presso Piazzale Bludenz si terrà l’intrattenimento musicale della Banda Civica di Borgo Valsugana e domenica sera il concerto del gruppo “The Indigo Devils”

«Siamo certi di aver fatto tutto il possibile per garantire il normale svolgimento dell’evento, anche se consapevoli dei disagi causati dal cantiere, già preventivati lo scorso anno, quando si è deciso di posticipare l’inizio lavori di un mese per poter permettere l’organizzazione nella normalità della classica sagra di San Prospero 2018» – Spiega in una nota l’amministrazione di Borgo