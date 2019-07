Helen Doron English, l’apprendimento naturale della lingua inglese per i bambini

Edizione numero Ventitré.

La ventitreesima edizione di Expo Valsugana Lagorai aprirà ai visitatori sabato 4 maggio alle ore 10.00 per proseguire domenica 5 maggio 2019 al Palalevico a Levico Terme, nella splendida cornice del lago di Levico.

Cuore della fiera è il Palalevico, la struttura fieristico-congressuale che nel corso di questi anni ha ospitato numerose manifestazioni e concerti.

Non solo il piano terra ma anche ai piani superiori del Palalevico ospitano espositori ed eventi collaterali.

Altri stand e spazi di cui alcuni coperti, si trovano adiacenti alla struttura e su viale Lido.

L’orario di apertura nei due giorni (sabato domenica) è dalle 10.00 alle 19.00.

La rassegna rappresenta un appuntamento importante per tutta l’economia del Trentino Orientale ed in particolare per tutta la Valsugana, una tradizione che si rinnova di anno in anno portando sempre all’attenzione la realtà economica della Valle e promuovendo tutto il territorio.

In fiera si potranno trovare: serramenti, mobili per arredo interni ed esterni, energie alternative, impianti fotovoltaici, scale per interni ed esterni, complementi d’arredo, pavimenti, rivestimenti, elettronica, macchine operatrici, autovetture, artigianato, prodotti tipici, servizi, sicurezza, impiantistica.

Artigianato, industria, commercio, servizi, nuove tecnologie, sono i settori rappresentati e in gran parte la provenienza degli espositori è locale, particolare attenzione in questa edizione ad alcuni temi di grande attualità quali la qualità delle produzioni e la sicurezza in casa, quindi impianti di allarme, porte blindate, serramenti antisfondamento, sistemi antintrusione.

In poche parole una fiera per la casa, i complementi di arredo per interno ed esterno, le novità per il risparmio energetico e per il benessere personale.

Sempre più persone sono sensibili al “Vivere Bene” nelle varie dimensioni: ambientale, residenziale, nell’alimentazione e nella sicurezza.

Un’area sarà interamente dedicata al benessere fisico e mentale con la presentazione di prodotti naturali per il corpo, accessori trattati naturalmente utili al benessere generale, un’area sarà dedicata al settore biologico Trentino sia dell’alimentazione che delle produzioni naturali, oltre che ai rimedi naturali e alle erbe officinali, ai prodotti naturali e ai prodotti per la cura della persona.

A cura del Centro Formazione Professionale di Borgo Valsugana saranno organizzati una serie di seminari e incontri formativi riguardanti i sistemi di riscaldamento, gli impianti idraulici ed elettrici, le cane fumarie e altre nuove tecnologie.

Viale Lido sarà interamente occupato dalle tradizionali casette in legno per i produttori locali: formaggi, confetture, vini, salumi del Trentino con la possibilità di fare degustazioni e assaggi delle produzioni locali.

Ma non finisce qui. Infatti la novità di questa 4° edizione sarà anche l’esposizione di fiori e piante da giardino.

E per i bambini? Niente paura la grande «Area Bambini» per questa edizione è stata raddoppiata e in parte sarà dedicata al «Mondo Lego».

Si potranno vedere in esposizione quindi i modellini e tante costruzioni Lego, e sarà realizzata un’area gioco per i bambini che potranno realizzare costruzioni e modellini con i famosi mattoncini. Un’area sarà dedicata sempre per i bambini al mondo dei minerali con la possibilità di cercare pietre e minerali nella sabbia dal vivo.

Non mancheranno inoltre la «Fattoria Didattica» con cavalli, pony, animali da cortile, e con la possibilità di effettuare un giro in centro con i pony e l’area giochi dedicata ai gonfiabili e piste con le mini automobili per i più piccoli.

Per il tempo libero si potranno apprezzare le evoluzioni degli aeromodelli sul campo sportivo a cura del gruppo aeromodellistico Valsugana.

Gli Sponsor principali della manifestazione sono: Cassa Rurale Alta Valsugana, Mediocredito Trentino Alto Adige, Bim del Brenta, APT Valsugana e comune di Levico Terme

L’ingresso alla fiera è totalmente gratuito