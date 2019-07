Val di Fassa: un sasso cade dalle pareti e centra un bambino

Era già successo il giorno 11 giugno 2019 quando sul cielo di molte località del Trentino si erano formate delle nuvole inquietanti e mai viste. (qui l’articolo)

Uno scenario da film che di solito anticipa qualche tromba d’aria. Ieri sera dopo il temporale il fenomeno di è ripetuto a Moena.

Le nubi apparse sul cielo della val di Fassa vengono chiamate «Nubi Mammatus» Il loro nome ha la stessa radice etimologica di “mammella”, e in effetti, la loro forma tondeggiante è piuttosto inequivocabile.Queste nubi sono formate da tasche di aria fredda e umida che sembra “cadere” dal cielo per la sua pesantezza.

In effetti, sembrano formarsi quando l’aria fredda e satura di cristalli di ghiaccio di una tempesta viene spinta verso l’alto dalle correnti verso masse d’aria non abbastanza dense per supportarne il peso.

Cadendo, i cristalli si trasformano in vapore d’acqua.