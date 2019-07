Trento: minacce e sputi contro l’autista da parte di una coppia senza biglietto

Spesso le storie di animali randagi hanno un lieto fine, ma altrettanto frequentemente raccontano di fini tragiche che lasciano l’amaro in bocca.

Quella di Principessa è un racconto nel quale trionfa l’amore per gli animali anche in un clima difficile e ostile come può essere il carcere – nello specifico quello di Trento – dove questa gatta è arrivata 8 anni fa.

Tra le sbarre ha trovato l’amore di Angela una guardia carceraria che l’ha accudita per tutto questo tempo, ma anche quello delle volontarie che a proprie spese l’hanno fatta sterilizzare per non condizionare in nessun modo la sua libertà.

Non l’hanno lasciata sola nemmeno giovedì, accompagnandola in quella che è stata la sua ultima passeggiata, fatta con gli amici di una vita, prima di passare il ponte.

A raccontare questa vicenda talmente unica che meriterebbe un pubblico riconoscimento per tutte le protagoniste, sono le volontarie di Zampa Trentina: “ Oggi vi raccontiamo una storia diversa che non ha il lieto fine che vi aspettate, ma forse ha la giusta conclusione. Vi vogliamo raccontare di una gattina speciale, lo facciamo un po’ per renderle omaggio, un po’ perché ha diritto ad essere ricordata. Nelle foto vedete Principessa, qualche tempo fa e ieri. Principessa ha sempre vissuto da randagina, 8 anni fa si è stanziata nei dintorni del carcere e qui è rimasta fino a ieri. Piano piano in molti le si sono affezionati, da tanti veniva considerata la mascotte del carcere, in particolare da Angela, una poliziotta che per 8 anni le ha sempre fatto trovare una ciotola di acqua e una di cibo. Ormai si conoscevano bene loro due… Principessa la vedeva arrivare, si avvicinava e si faceva coccolare. Con l’aiuto delle volontarie era stata sterilizzata e faceva la vita che tanto le piaceva. Lei amava stare libera, fare i suoi giri, andare incontro a chi le piaceva, cacciare, saltare, correre o riposarsi all’ombra di un albero. Da qualche giorno stava visibilmente male, non mangiava, si faceva vedere poco. Ieri l’abbiamo portata dal veterinario e gli esami non hanno dato nessuna speranza, aveva bisogno di un ultimo gesto d’amore. Angela era in difficoltà, troppa la sofferenza nel lasciarla andare ma l’abbiamo convinta ad esserle accanto perché fosse lei l’ultima carezza che l’avrebbe accompagnata nell’ultimo viaggio. Ed è stato giusto così, Principessa, sentendo il suo tocco, ha tirato su la testa, i suoi occhietti stanchi hanno ritrovato per un attimo la luce e le ha regalato le ultime fusa prima di andarsene serenamente. È stato tanto doloroso per Angela , ma le sue e le nostre lacrime sono una testimonianza di amore per una semplice gattina randagia che negli anni ha strappato un sorriso a tante persone, ha raddrizzato una giornata storta, ha colorato un po’ la vita. Vi accompagnano tutta la loro vita, non lasciateli soli nell’ultimo momento, regalate loro le vostre lacrime, li accompagneranno… Non c’è il lieto fine o forse sì in un certo senso…Buon ponte Principessa❤”.