“La forma del vento”: a Ossana una riflessione in chiave artistica sul cambiamento climatico

Non a caso Stefano Cagol ha scelto un venerdì per inaugurare la sua mostra “La forma del vento”: per coinvolgere, come ulteriore occasione di amplificazione dei suoi messaggi, il gruppo di Trento del movimento studentesco mondiale nato con Greta Thunberg “Fridays for Future”.

Dieci opere tra installazioni, video e fotografie, per sensibilizzare e far riflettere su un tema globale – ma quanto mai impattante sulla vita di tutti i giorni – come la sparizione dei ghiacci e il climate change.

È questo il filo conduttore della mostra, visitabile fino al 15 settembre, che ha aperto i battenti venerdì 28 giugno al Castello di San Michele a Ossana.

Un’esposizione suggestiva dell’artista trentino Stefano Cagol, che da anni si confronta con temi globali come quelli del cambiamento climatico, della sparizione dei ghiacci, del mutamento dei venti attraverso opere video, fotografiche e installazioni ambientali.

In questa esposizione l’artista classe ‘69 presenta una decina di opere, alcune realizzate appositamente, partendo da elementi fortemente legati all’identità di un luogo d’eccezione qual è il Castello di San Michele come il vento, l’acqua, la montagna e le risorse del sottosuolo ricordate da memorie di antiche miniere.

Immagini altamente evocative aprono a molteplici livelli di lettura, evocano una realtà complessa che non vediamo, ma che è già di fronte ai nostri occhi.

CHI È STEFANO CAGOL – Stefano Cagol, di Trento, ha studiato all’Accademia di Brera a Milano e ottenuto una borsa di studio post dottorato del Governo Canadese in video arte alla Ryerson University di Toronto.

Nel 2019 è protagonista di una mostra personale al “MA*GA Art Museum di Gallarate” e partecipa alla “Biennale di Curitiba” e alla mostra “Scrivere la storia del futuro” allo Zkm di Karlsruhe. Ha partecipato alla seconda OFF Biennale Cairo, alla Manifesta 11, alla 55esima Biennale di Venezia e alla prima Biennale di Singapore.

Tra i riconoscimenti, ha ricevuto il premio Visit di Innogy Foundation e il premio Terna per l’arte contemporanea, ha inoltre all’attivo la partecipazione a numerosi programmi di artist in residence a livello internazionale.