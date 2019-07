A Flavon una serata sulle spezie con un esperto naturalista

Negli scorsi giorni l’Assessore regionale agli Enti Locali Claudio Cia ha incontrato in Val di Sole, presso il Municipio di Ossana, i rappresentanti di Ossana e Pellizzano nelle figure dei sindaci Luciano Dell’Eva e Dennis Cova, insieme ad alcuni assessori dei due Comuni.

La visita dell’Assessore, che ha portato con sé la struttura tecnica e di segreteria del suo assessorato, è stata finalizzata ad approfondire un eventuale progetto comune di fusione, idea per le quale le due amministrazioni hanno manifestato il proprio interesse.

L’Assessore regionale ha tenuto a precisare che l’attuale amministrazione, tanto in Regione quanto in Provincia, non intende forzare i processi di fusione come avvenuto nella precedente legislatura.

Pubblicità Pubblicità

Ha risposto alle domande e richieste di chiarimenti, garantendo la massima disponibilità ad agevolare i Comuni che decidessero autonomamente di intraprendere l’eventuale percorso di fusione

«Noi non promuoviamo e non forziamo nulla – ha ribadito Cia -, ma siamo felici di apprendere che ci sia interesse da parte delle comunità nel trovare soluzioni comuni che permettano di affrontare con maggiore forza le sfide che ci riserva il futuro, e in questo caso la struttura tecnica e di segreteria del mio Assessorato è a piena disposizione delle amministrazioni per accompagnare un tale percorso, garantendo il necessario supporto informativo ed economico, senza interferire nelle valutazioni o decisioni delle stesse».

Il percorso per un’eventuale fusione prevede l’adozione, da parte dei Consigli comunali interessati, di una delibera con la quale chiedono alla Giunta regionale l’indizione del referendum consultivo. Segue poi il parere della Giunta provinciale e la convocazione del referendum da parte della Giunta regionale.

Se il referendum ha esito positivo, entro 30 giorni la Giunta regionale approva il ddl di fusione che viene trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.