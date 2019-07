Piedicastello: aggiunti 15 nuovi parcheggi. Rimane aperta la questione degli ambulatori

Il parcheggio di Via Verruca a Piedicastello verrà ulteriormente ampliato per avvicinarsi sempre più alla dimensione idonea per diventare un’area utile per chi vuole raggiungere la città a piedi.

Agli attuali stalli saranno aggiunte 15 aree blu ( parcheggio a pagamento), uno riservato ai portatori di handicap e quattro posti a disco orario.

Il tutto in attesa che giunga a termine il progetto di riqualificazione dell’area ex Italcementi, per la quale sta prendendo forma l’idea di trasferire nella parte più lontana dalle case di Piedicastello, il Polo Fieristico.

Pubblicità Pubblicità

Una scelta che preserverebbe i residenti dai disturbi procurati da una struttura polifunzionale ad alta frequentazione.

Utili anche i parcheggi a disco orario per chi andrà a utilizzarli per raggiungere la farmacia e le altre attività economiche del rione per operazioni veloci.

Come è noto, prima di ridisegnare i parcheggi togliendo gli stalli gialli da Via Verruca e Via Papiria, ci fu una polemica alquanto accesa da parte dei residenti ai quali veniva cancellata la possibilità di avere – seppur a pagamento – degli stalli sostanzialmente riservati.

Il timore era quello che fuori dalla fascia oraria a pagamento, i parcheggi venissero occupati a danno delle persone che ci abitano.

Al lato pratico non è successo nulla di particolare e il nuovo assetto non ha creato particolari problemi.

Resta aperta invece la questione del ritorno degli ambulatori medici in Via Papiria.

Attualmente sono stati trasferiti in Corso Buonarroti a fianco della sede della Circoscrizione e risultano decisamente scomodi per chi abita a Piedicastello ed in particolare per le persone anziane.