Manovra di assestamento da martedì a giovedì al vaglio di Palazzo Trentini

La manovra di assestamento del bilancio provinciale 2019, che il Consiglio esaminerà da lunedì 22 a giovedì 25 luglio fino al voto conclusivo in Aula, la settimana prossima sarà preliminarmente al vaglio della Prima Commissione a palazzo Trentini.

Da martedì 9 a giovedì 11 luglio infatti l’organismo presieduto da Vanessa Masè, che è competente in materia di bilancio, discuterà i tre testi proposti dalla Giunta che formano il “pacchetto” della manovra di metà anno: il disegno di legge 20 intitolato “Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2018”; il disegno di legge 21 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021”; e il Documento di economia e finanza provinciale (Defp) 2020-2022.

Entrando nel dettaglio del programma, martedì 9 luglio alle 9.30 il presidente della Provincia Fugatti illustrerà i tre provvedimenti e inizierà a confrontarsi con i consiglieri.

Mercoledì a partire dalle 9.00 inizieranno le consultazioni: la Prima Commissione ascolterà sulla proposta di assestamento le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil Fenalt e Dirpat, il Coordinamento provinciale imprenditori, la Confesercenti e l’Associazione trentina dell’edilizia, le associazioni di rappresentanza delle categorie agricole e la Camera di commercio.

Giovedì alle 9.00 concluderà le audizioni il Consiglio delle autonomie locali – Consorzio dei Comuni trentini e già alle 9.30 partirà l’esame in senso stretto dei consiglieri, che proseguirà anche nel pomeriggio fino al voto.

Sarà in quest’ultima fase che emergeranno, anche sulla base dell’operazione ascolto appena effettuata, le proposte di emendamento.

Diversamente che per i due disegni di legge, sul Defp la Commissione dovrà esprimere solo un parere.

Parere che l’organismo sarà chiamato a formulare al termine anche sul nuovo Programma di sviluppo provinciale (Psp) proposto dalla Giunta e che aveva già iniziato a discutere la settimana scorsa.