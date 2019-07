Il commovente intervento della Polizia Locale a Trento

Inizierà martedì 9 luglio la vendita dei libri scolastici usati alla Libreria “Il Papiro” di Via Grazioli.

Un inizio decisamente anticipato, ma che permetterà agli studenti di avere maggiori spazi di movimento sia per la cessione che per trovare i testi richiesti per le nuove classi che si andranno a frequentare a settembre.

A fianco dei libri scolastici, prosegue anche la vendita dei libri usati, ovviamente affiancati a quelli nuovi; mentre è d’attualità la questione della proposta di legge in discussione alla Camera che ridisegna le condizioni di vendita dei libri: “Si parla della legge sul Libro che a breve verrà discussa alla Camera. Una legge ancora molto timida secondo noi, ma che sicuramente va nella direzione giusta. E’ chiaro che il cliente che vede solo diminuire lo sconto percepirà all’inizio questa riforma come uno svantaggio, ma approfondendo la questione emergerà chiaro a tutti che ad avvantaggiarsi saranno proprio i lettori, assieme ai piccoli editori e alle librerie indipendenti, finalmente riconosciute come un attore fondamentale nella crescita culturale del nostro paese”.

Autori, case editrici e librai per sopravvivere devono rivedere le condizioni di vendita.

Di certo non a favore dei grandi gruppi editoriali, ma a beneficio dei piccoli editori e quelli del tutto indipendenti.

Se la legge sarà approvata, darà origine ad un interessante confronto di tutte le parti in causa con i lettori.