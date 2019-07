Fermato autista polacco ubriaco in autostrada

Nel pomeriggio di mercoledì 03 luglio, alle ore 15,45 circa, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Trento fermava all’altezza della chilometrica 118+00 direzione sud dell’autostrada del Brennero, nel territorio comunale di Mezzocorona un complesso veicolare, composto da trattore stradale marca Volvo e da semiromorchio Sar iberica, che procedeva con andatura anomala senza mantenere correttamente la propria destra.

Sin dalle prime fasi del controllo gli operatori avevano modo di notare nel conducente, tale Adam J. Cittadino di nazionalità polacca di anni 49, un presumibile stato di ebbrezza presupposto dall’alito alcolico e dagli occhi lucidi.

Sottoposto a controllo etilometrico attraverso precursore e successivamente etilometro il medesimo risultava positivo con valori rispettivamente di 1,86 ed 1,88.( 4 volte il consentito)

In ragione di tale evidenza A. J. veniva accompagnato presso gli uffici della Sottosezione di Polizia Stradale e formalmente indagato, a piede libero, per i reati di cui agli artt. 186/2 lett.c e 186 bis/3 del Codice della strada con contestuale ritiro della patente di guida inviata, per il seguito di competenza, al locale Commissariato del Governo di Trento.

Il convoglio veicolare, di proprietà di una ditta polacca, veniva affidato, su richiesta della medesima, al Soccorso Stradale “ADM” srl. con sede in Lavis (TN).

L’autista, Adam J., veniva accompagnato dal responsabile del soccorso stradale direttamente presso un albergo della zona.