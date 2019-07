Estate a Pinzolo: dal 6 luglio impianti aperti, notte bianca e albe in malga

Il 6 luglio 2019 a Pinzolo si terrà l’evento della Notte Bianca nel centro della citta. Per questo motivo tutto il centro del paese verrà chiuso al traffico e i negozi resteranno aperti fino a tarda serata.

Nelle piazze del paese si svolgerà un programma di intrattenimento musicale con numerosi eventi:

Piazza Carera: concerto “Canne da Zucchero” (tributo a Zucchero Fornaciari);

Piazza Baldino: Jambow Jane Band (rock e dintorni);

Viale Marconi: Free Covers Quintet;

Piazza San Giacomo: spettacolo circense;

Piazza Collini: Trilly Magic Show:

Itinerante: La Banda Molleggiata.

L’evento di sabato 6 luglio giungerà al termine di una settimana in cui l’Apt ha promosso attività outdoor per gli ospiti degli alberghi. In particolare grazie al voucher rilasciato dalle strutture ricettive vi è la possibilità di utilizzare gli impianti di risalita gratuitamente

Con l’apertura degli impianti apre anche il Brenta Bike Park sul Doss del Sabion per tutti gli amanti della M-Bike e del gravity con a disposizione:

4 piste

salti naturali ed artificiali

drop

passerelle per tutti i gusti

wall-ride

Gli impianti rimarranno aperti fino all’8 settembre 2019.

Il 6 luglio inoltre prende via il primo appuntamento di “Albe in malga“. E’ la possibilità di godere dell’emozione dell’alba raggiungendo in quota il pascolo e la Malga Valagola.

L’evento è accompagnato da una colazione tipica offerta dagli organizzatori per abbinare l’aspetto emozionale del risveglio del nuovo giorno con le prelibatezze dei prodotti di malga

E’ necessaria la prenotazione all’Apt, con un costo dell’evento di 15 euro. Presso la malga è possibilile vedere le mucche che si preparano per l’alpeggio con il tipico rumore dei campanacci. L’iniziativa durerà per tutta l’estate:

sabato 6 luglio: Malga Valagola (Madonna di Campiglio, S.A. di Mavignola)

sabato 27 luglio: Malga Rosa (Porte di Rendena-Villa)

sabato 10 agosto: Malga Montagnoli (Madonna di Campiglio)

venerdì 31 agosto: Malga Ritort (Madonna di Campiglio)

I bambini sotto i 12 anni non pagano.