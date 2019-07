Concerto di violini a Paneveggio dopo la tempesta Vaia

A Sardagna non si arrendono.

Sarà anche una battaglia quasi impossibile da vincere, ma l’opposizione alla riapertura della discarica a sud del paese, non conosce pause.

Il passaggio della corsa automobilistica Trento-Bondone è un’occasione che i residenti non hanno voluto perdere ed ecco lo striscione che non potrà non essere visto, ripreso o fotografato col quale Sardagna ribadisce un concetto che vuole che sia il più chiaro possibile: se la discarica sarà riattivata dalla Sativa, lo sarà passando sopra alla volontà della popolazione che anche con una raccolta firme, ha ribadito la propria contrarietà.

Il progetto prevede il trasporto di materiale tramite una teleferica che partendo dall’area di Maso Visintainer, raggiungerebbe la discarica.

La riattivazione viene considerata necessaria anche per mettere in sicurezza una frana che interessa l’ex cava Italcementi che era il destino originario del terreno.

Con la chiusura dell’azienda lombarda, la cava passò alla Sativa che ne iniziò il riempimento con materiale da diporto.

Materiale che sulla base dei parametri in corso in quegli anni venne considerato illegale e la discarica finì sotto sequestro.

Durante l’iter processuale venne cambiata la legge e la conseguenza diretta è stata quella di legalizzare quanto era fuori legge di fatto venne legalizzata la situazione.

Da alcuni mesi si iniziato a discutere il progetto di riattivazione della discarica che ha avuto il voto contrario del consiglio comunale, ma in questo caso la competenza è provinciale.