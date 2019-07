Ciclismo, Tour de France: Moscon, Oss e Trentin gli atleti Trentini alla Grande Boucle

Parte domani da Bruxelles in onore di Eddy Merckx l’edizione 106 della “Grande Boucle” con ben 3.460 km suddivisi in 21 tappe al termine delle quali si incoronerà il vincitore dell’edizione 2019 del Tour de France.

Gli italiani ai nastri di partenza saranno 15, un numero modesto ma di qualità che permetterà di portare alto il tricolore in tutti gli scenari, dalla classifica generale, alle volate ed anche nelle lunghe fughe che da sempre caratterizzano la corsa “gialla“.

Per quanta riguarda il Trentino, saranno presenti Gianni Moscon (Team Ineos), Daniel Oss (Bora Hansgrohe) e Matteo Trentin (Michelton Scott). Occhi puntati soprattutto su quest’ultimo, campione Europeo in carica che in passato ha già conquistato due tappe alla Grande Boucle.

Un ruolo certamente importante ma più defilato lo ricopriranno il noneso Gianni Moscon e ed il perginese Daniel Oss che saranno al servizio dei loro capitani.

Ritornando all’edizione 2019 la conclusione sarò ancora una volta nel magico scenario di Parigi Domenica 28 Luglio dopo ave attraversato i Campi Elisi.