Il rombo del “Rovereto Vintage Festival”

Pro Loco e BuonuMori organizzano, in tandem, i prossimi due weekend al Parco di Molina: venerdì 5 e sabato 6 luglio va in scena la seconda edizione di CameraSound, venerdì 12 e sabato 13 spazio invece al FestivalPark.

Le due associazioni si alterneranno alla regia: la Pro loco guiderà la prima delle due feste, che sarà orientata a un vasto pubblico pur strizzando l’occhio ai giovani, mentre il sodalizio giovanile ha pensato gli eventi del secondo weekend, che sarà maggiormente dedicato a ragazzi e ragazze pur non scordando le attività rivolte anche agli adulti.

Gli eventi sono stati presentati congiuntamente dai due gruppi di volontariato, con il vice presidente della Pro loco Marco Simonini e il presidente di BuonuMori Marco Grigolli, assieme agli assessori comunali ai rapporti con le associazioni Flavio Bianchi e alle politiche giovanili, Filippo Mura.

Entriamo nel dettaglio. Marco Simonini spiega: «Venerdì 5 si parte col CameraSound: alle 19.30 Dj Marco Zanellato, dalle 21.30 Radiottanta e a seguire Dj set. Sabato 6 alle 19.30 Dj Steno 2.3 e dalle 22.30 all’una Dj Marco Zanellato. In entrambi i giorni, la cucina apre alle 19 e propone grigliata mista, arrosticini, panini e patatine».

Marco Grigolli espone il programma di Festival park: «Si parte venerdì 12 luglio. Alle 19.30 happy hour con Luna d’oriente, handpan and flute; alle 21 live music con Foxford, alle 22 il «main event» con gli Articolo 3ntino. Sabato 13 luglio alle 16 si prova lo «yoga aereo» con Riccardo Rea al parco di Molina – (si consigliano abiti comodi); alle 17 allo skatepark corso di parkour con Giulio Marcadent: per ragazzi (8 – 14 anni) e adulti (oltre i 14 anni), info e iscrizioni entro venerdì 12 giugno (tel. 3398427945 o sulla pagina Facebook di BuonuMori). Alle 17.30 lezione di «acroyoga» al parco di Molina, segue merenda offerta da Mandacarù e si consiglia di portare con sé tappetino o telo. Alle 19 happy hour e Djset con «Statico», alle 20.30 Djset con Alex Tozzo; alle 22 Main event Afro sotto le stelle con Corrado dj». Anche in questo caso è sempre attivo il servizio cucina e ristoro.

Per l’assessore Bianchi: «Il CameraSound ritorna dopo il buon successo dello scorso anno ed è positivo vedere questa collaborazione tra associazioni. In entrambe si stanno facendo avanti energie giovani, che portano il necessario ricambio al volontariato e danno fiducia per la vitalità della borgata. Tra le altre cose, è bene sottolineare che, senza contare i numerosi appuntamenti culturali tra cui il cinema, se pensiamo anche solo a quelli ricreativi, avremo tra luglio e agosto 6 weekend di animazione su 9, tra Mori e frazioni».

L’assessore Mura conclude: «Un plauso per la capacità di collaborazione tra le due associazioni. Rispetto al secondo evento, sono contento di ricordare che si tratta di uno dei progetti cofinanziati da Provincia e Comune di Mori nell’alveo dei fondi del piano giovani. In esso è stata riconosciuta la capacità di unire le generazioni. Lo stesso è avvenuto con altre iniziative proposte dai giovani di Mori, che presenteremo nei prossimi mesi. Con queste attività, i ragazzi e le ragazze dimostrano di saper proporre eventi non solo ricreativi ma anche portatori di valori e di occasioni di crescita e dialogo».