Violento scontro sulla Maza, 5 feriti uno grave

«Ieri come gruppo Lega Consigliare del comune di Riva del Garda eravamo presenti alla prima corsa e ci aspettavamo che per l’occasione fosse presente la giunta, il Sindaco e almeno l’assessore della mobilità, Zanoni Alessio, il quale già di prima mattina ha ben pensato di spostare i New Jersey per favorire l’ingresso delle auto nel posteggio adibito proprio per questa iniziativa. Ricordiamo che lo spazio per le auto non è asfaltato con tutte le conseguenze negative sia in caso di pioggia, sia in caso di giornate calde e afose come quest’ultime dove la polvere si alza facilmente» – esordiscono i due consiglieri

Secondo Zambotti e Grazioli quando questo tipo di idee vengono calate dall’alto senza una vera progettualità di viabilità sul territorio e senza una forte volontà non si avranno mai risultati.

«La sensazione per noi della Lega che eravamo presenti è che tutto sia poco organizzato e non seguito a sufficienza – aggiungono – il bagno pubblico di ultima generazione non è proprio una bella immagine, se poi viene affiancato da una ricarica botti, che sembra più una doccia da circo per gli elefanti. I bus si presentano nuovi, con aria condizionata e adibiti per il trasporto di disabili. Unica nota positiva. L’attesa degli Ospiti se pur limitata è in una zona non coperta (manca una pensilina, copertura adeguata) e quindi diventa molto fastidioso sopportare il sole o le inevitabili giornate di pioggia intensa»

E ancora: «L’entrata del parcheggio assomiglia più ad un cantiere edile e si nota la provvisorietà della cartellonistica. L’ Info Point per i permessi per far parcheggiare gli Ospiti Stranieri o i non Residenti è un container».

È pur vero che ieri mattina alcuni operai hanno iniziato ad installare la segnaletica per Rivetta, ma forse era opportuno anticipare di qualche giorno. I due consiglieri fanno notare inoltre che non esiste una segnaletica orizzontale per chi vuole parcheggiare moto e/o Biciclette ed usufruire del Bus Rivetta.

«Ci auguriamo che dopo l’ennesimo flop “annunciato”, il sindaco Mosaner e il suo fidato Zanoni si rendano conto che la realtà dei fatti è molto lontana dalla loro soluzione di mobilità e quindi facciano immediatamente un ‘accordo con i proprietari dell’area ex cattoi nord come avvenuto per quanto riguarda il Bike Festival. In questa maniera farebbero contenti gli Ospiti facilitati nel parcheggiare proteggendo quell’immagine splendida che la città di Riva si è conquistata nel tempo e soprattuto noi cittadini facendoci risparmiare l’ennesimo sperpero di denaro pubblico» – concludono Zambotti e Grazioli