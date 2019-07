Val di Sole, prende il via domani la rassegna “Tra arte, storia e gusto”

“Tra arte, storia e gusto” sta scaldando i motori. Domani, giovedì 4 luglio, la rassegna che unisce enogastronomia, cultura e musica prenderà ufficialmente il via in Val di Sole.

I protagonisti di questa proposta sono i produttori della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole che saranno presenti ogni giovedì sera al Castello San Michele di Ossana e ogni venerdì sera a Castel Caldes per proporre sfiziose degustazioni dei loro prodotti. Un’occasione unica per vivere e visitare gli antichi manieri in un modo piacevole e conviviale.

La rassegna è organizzata dall’associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole in collaborazione con l’Apt Val di Sole, il Comune di Ossana, la Fondazione San Vigilio e il Comune di Caldes.

Per quanto riguarda le serate al Castello San Michele di Ossana, l’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Oltre le Mura”, promosso dal Comune di Ossana in collaborazione con la Fondazione San Vigilio.

Ogni giovedì dal 4 luglio al 29 agosto, dalle 21 alle 23, il Castello San Michele di Ossana ospiterà dunque una serata di degustazione di prodotti locali proposti da diversi soci della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole, in accompagnamento a concerti di musica dal vivo. Durante la serata sarà possibile anche la visita il castello.

Ecco di seguito le date con il produttore presente: 4 luglio Birrificio Nido delle aquile – Monclassico 11 luglio Birrificio Nido delle aquile – Monclassico 18 luglio Distilleria Pezzi – Campodenno 25 luglio Distilleria Rossi d’Anaunia – Revò 1° agosto Cantina Sperdossi – Revò 8 agosto Cantina El Zeremia – Revò 15 agosto Azienda Agricola Olga Casanova – Cusiano di Ossana 22 agosto Azienda Agricola Berry Farm – Cogolo di Peio 29 agosto Birrificio Birra Pejo – Cogolo di Peio.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato. Per informazioni è possibile chiamare il numero 340.4183540 oppure scrivere un’e-mail a info@fondazionesanvigilio.it o castellosmichele@gmail.com.

Per quanto riguarda le serate a Castel Caldes, invece, ogni venerdì dal 5 luglio al 30 agosto (tranne venerdì 19 luglio) il castello ospiterà settimanalmente una serata di degustazione gratuita di prodotti locali proposti da diversi soci della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole.

In questa occasione sarà possibile visitare Castel Caldes e la collezione Cavallini-Sgarbi in mostra (ingresso alla mostra a pagamento).

Ecco le date con l’indicazione del produttore presente: 5 luglio Cantina Sperdossi – Revò 12 luglio Macelleria Salumeria Fratelli Corrà – Smarano 26 luglio Azienda Agricola Ettore Pedergnana – Caldes 2 agosto Distilleria Rossi d’Anaunia – Revò 9 agosto Distilleria Pezzi – Campodenno 16 agosto Cantina El Zeremia – Revò 23 agosto Cantina LasteRosse Val di Non – Romallo 30 agosto Azienda Agricola Olga Casanova – Cusiano di Ossana.

L’evento è a partecipazione gratuita e si terrà anche in caso di maltempo. Per informazioni basta contattare l’Apt Val di Sole all’indirizzo e-mail info@valdisole.net o al numero 0463.901280.