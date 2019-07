Val di Fassa: 60 enne muore travolta dal rio in piena

Non c’è stato nulla da fare per un biker israeliano di 76 anni che nella serata di oggi è deceduto in seguito a un malore.

L’uomo stava percorrendo la pista di downhill che da passo Pordoi porta a Canazei quando si è accasciato a terra all’altezza dell’Hotel Gonzaga.

La richiesta di soccorso al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata alle 18.40.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza e una squadra di soccorritori.

Dopo alcuni tentativi di rianimazione il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata portata alla camera mortuaria di Canazei.

Nella giornata di oggi l’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino è intervenuta in altre due occasioni.

Una squadra composta da 3 soccorritori ha riaccompagnato a valle due persone che avevano smarrito il sentiero mentre provavano a raggiungere il lago di Fedaia dal Padon (Val di Fassa).

Il secondo intervento ha visto impegnato l’elicottero nel recuperare una cordata composta da due scalatori milanesi del 1963 e del 1964.

I due, illesi, volevano raggiungere Punta Emma (gruppo del Catinaccio) ma ai primi tiri della via si sono trovati in difficoltà e non riuscivano più a proseguire autonomamente.

L’elicottero li ha verricellati a bordo e trasportati al rifugio Vajolet. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.