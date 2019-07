Terrore a Stromboli, erutta il Vulcano: morto un escursionista

Un nuovo down è in corso in queste ore per Facebook, Instagram e WhatsApp.

Migliaia di utenti dei due social più diffusi e dell’app di messaggistica più usata al mondo non riescono a inviare o ricevere messaggi, né a caricare immagini, storie e post dalle 16.00 di oggi pomeriggio.

C’era stata una timida ripresa dei servizi verso le 18.00, ma poi tutto è tornato down.

Uno stallo che sta diventando sempre più frequente per le piattaforme di Mark Zuckerberg.

Su Twitter, dove in molti si sono riversati per segnalare il malfunzionamento degli altri social e dell’app di messaggistica, gli hashtag #FacebookDown #InstagramDown e #WhatsAppDown sono primi in tendenza.

Ancora nessuna notizia sull’origine del blocco che ha coinvolto tutta l’Italia, l’Europa e alcuni paesi dell’Africa