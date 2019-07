Canal San Bovo: due ladri sequestrano e rapinano un’anziana

Primo giorno ieri per la nuova Giunta a Levico Terme.

Il Sindaco Beretta, dopo il giuramento che di norma, per questioni di protocollo e rispetto nei confronti dei Cittadini, della Costituzione e delle Istituzioni andrebbe recitato rimanendo in piedi, presenta la squadra di Governo che vede come vice sindaco e assessore Patrik Arcais, funzionario della locale Cassa Rurale, Moreno Peruzzi, Monica Moschen ed Emilio Perina.

Beretta prende tutto e si sdebita quindi con Olivi e Zeni per il regalo del PD al ballottaggio nominando Crescenzo Latino, PD, alla presidenza del Consiglio Comunale mentre la vice presidenza del Consiglio Comunale alla Dott.ssa Laura Uez, candidata con Impegno per Levico, che con ben 133 voti è stata la donna più votata nelle elezioni tenutesi a maggio.

Pubblicità Pubblicità

Strana situazione quella di Latino che, pur facendo parte di un partito molto sensibile alle quote rosa, non rinuncia all’incarico di Presidente come ci si sarebbe aspettati da una persona educata e con esperienza; ordini dall’alto?

Non parte comunque bene la nuova giunta visti gli interventi del consigliere pentastellato Maurizio Dalbianco e del consigliere Remo Libardi di Impegno per Levico che segnalano il sospetto di ineleggibilità per il Sindaco e per un consigliere della maggioranza.

Pubblicità Pubblicità

In effetti risulta che le dimissioni rassegnate dal Sindaco Beretta, presidente del Consorzio Levico in centro, riportino la data del 14 maggio 2019 cioè post candidatura avvenuta il 23 aprile.

Se così fosse, a tutti gli effetti, ci sarebbe un caso di ineleggibilità.

Spazio anche alle prime scaramucce tra la consigliera Rossella Piazza ed il consigliere della Lega Christian Libardi che, avendo difeso la posizione della minoranza sull’elezione alla Presidenza faceva notare che Crescenzo Latino non faceva parte della minoranza ma, a tutti gli effetti della maggioranza.

Prossimo Consiglio il 25 luglio nella speranza che si inizi finalmente a lavorare.