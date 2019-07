Approvato dalla Giunta l’Assestamento di Bilancio 2019-2021 e il Defp 2020-2022

Alex Marini, consigliere provinciale del movimento cinque stelle «il consiglio provinciale viene usato a scopo propagandistico e per promuovere la politica della giunta».

Non solo, «la maggior parte dei consiglieri di maggioranza passerebbe il tempo a bere alla buvette della sala consiliare, anche alcoolici ed in grande quantità, e nelle commissioni l’attività sarebbe propedeutica solo per quello che poi avverrà in aula»

Sono queste le affermazioni gravissime del consigliere grillino pronunciate ieri a margine della presentazione di un documento da parte delle minoranze indirizzato al presidente del Consiglio Walter Kaswalder e al presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Pubblicità Pubblicità

Il documento presentato ieri lamenta una serie di interpretazioni regolamentari ritenute palesemente sbilanciate a favore della maggioranza e a danno delle prerogative delle minoranze.

Dopo le affermazioni Alex Marini è finito nella bufera e sono anche partite minacce di querela per diffamazione. Le sue dichiarazioni infatti non sarebbero assolutamente veritiere.

«Le parole di Alex Marini offendono i consiglieri» – attacca Mara Dalzocchio capogruppo della lega in consiglio provinciale, che aggiunge, «rimaniamo sorpresi e sconvolti dalle parole pronunciate dal consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle Alex Marini che ha definito i consiglieri di maggioranza un gruppo di persone dedite a consumare bevande, soprattutto alcoliche, alla buvette. Si tratta di dichiarazioni che offendono e recano danno nei confronti dell’immagine della maggioranza, del gruppo consiliare della Lega Salvini Trentino e di ogni singolo Consigliere di questo. Per questo motivo, nelle prossime ore questo gruppo consiliare si attiverà presso le opportune sedi al fine di fare giustizia su dichiarazioni fuori da ogni logica e che sono lesive del costante lavoro fatto da consiglieri nel corso della loro attività, sia all’interno dell’aula consiliare sia al di fuori».

Sull’argomento interviene anche il consigliere di Forza Italia Giorgio Leonardi: «Le affermazioni di Marini mi offendono e le ritengo inaccettabili e irriverenti, parole prive peraltro di fondamento, per le quali mi auguro che il collega possa ravvedersi con sincerità in nome del tanto invocato rispetto di cui anche lui si è fatto paladino, richiamando il Presidente Kaswalder ad “utilizzare… un approccio rispettoso nei confronti delle minoranze”.Un intervento inqualificabile, a prescindere dal fatto che io sia astemio, che denota una carenza di altri argomenti».

Claudio Cia rincara la dose:«Parole con una totale assenza di un nesso logico – dichiara il consigliere di Agire – ora, a prescindere dal sacrosanto diritto di tutti i consiglieri di esprimere il proprio parere, sembra inevitabile far notare la contraddizione del politico che mentre invoca un approccio rispettoso nei confronti delle minoranze, fa intendere sostanzialmente che i consiglieri di maggioranza passerebbero tutti il loro tempo al bar a trangugiare alcolici».

E ancora: «Dopo aver ascoltato la conferenza stampa, sembra inevitabile immaginare il consigliere Marini come un bambino capriccioso che punta i piedi dopo che gli è stato negato il giocattolo dei suoi desideri, offeso per il mancato accoglimento delle sue richieste. Anche il sottoscritto al termine della precedente legislatura è arrivato con una cinquantina di interrogazioni senza risposta da parte della Giunta Rossi (in prima linea oggi in conferenza stampa) e altrettante con risposte non soddisfacenti, anche il sottoscritto si è visto bocciare ordini del giorno non attinenti all’argomento della legge in discussione (si pensi ad esempio al recente caso dell’ordine del giorno per promuovere una campagna informativa sui rischi connessi all’esposizione ai raggi UV, che Marini pretendeva venisse trattato in sede di discussione di una modifica della legge sulla formazione di medici specialisti), eppure mai mi sono permesso di etichettare a piacimento l’intero gruppo dei consiglieri di maggioranza come dei beóni. Come consigliere di maggioranza (e in questo frangente è forse il caso di precisare anche astemio) chiedo il rispetto che il consigliere Marini invoca per se stesso, riportando la discussione in un alveo più “sobrio”».

Frasi, quelle di Alex Marini, pronunciate tra qualche sguardo perplesso degli stessi colleghi delle minoranze.

Infatti è risaputo che la maggior parte dei consiglieri di maggioranza è astemio.

I maligni hanno subito pensato che ad alzare il gomito sia stato qualcun’altro e non certo gli esponenti della maggioranza, oppure che il caldo di questi giorni abbia avuto effetti deleteri sul consigliere Alex Marini.

Nel video le parole pronunciate da Alex Marini

Affermazioni di Marini, Cia (AGIRE): mentre parla di “approccio rispettoso nei confronti delle minoranze” da sostanzialmente dei beóni ai consiglieri di maggioranza. Al di là della totale assenza di un nesso logico, 🤔 questo è quanto dichiarato convintamente oggi dal consigliere Alex Marini (5 stelle) nel corso della conferenza stampa di alcuni consiglieri di minoranza convocata per stigmatizzare “la non corretta gestione delle dinamiche d’aula”, richiamando il Presidente Kaswalder ad “utilizzare un metodo equilibrato e un approccio #rispettoso nei confronti delle minoranze”. Sembra inevitabile far notare la #contraddizione del politico che mentre invoca un approccio rispettoso nei confronti delle minoranze, fa intendere sostanzialmente che i consiglieri di maggioranza passerebbero tutti il loro tempo al bar 🥂 a trangugiare alcolici. Come consigliere di maggioranza (e in questo frangente è forse il caso di precisare anche #astemio) chiedo il rispetto che il consigliere Marini invoca per se stesso, riportando la discussione in un alveo più “sobrio”… https://www.claudiocia.it/affermazioni-marini-parla-di-approccio-rispettoso-da-dei-beoni-a-maggioranza/ Gepostet von Claudio Cia am Dienstag, 2. Juli 2019