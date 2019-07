Rovereto, furto aggravato: denunciati due 20 enni trentini

Continuano senza sosta le attività investigative delle stazioni della vallagarina ed in particolare in questi giorni il Comando Stazione di Mori ha concluso positivamente un’indagine che ha portato al deferimento di due ragazzi appena che maggiorenni D Y, e O C.

Tutto nasce dalla denuncia di smarrimento di un settantenne di Mori il quale, nella seconda decade dello scorso mese maggio, aveva smarrito la propria carta prepagata Postepay.

Il denunciante qualche giorno dopo si accorse che ignoti avevano utilizzato la carta elettronica per effettuare, come da estratto conto, sette pagamenti relativi ad acquisti in esercizi commerciali e vari prelievi presso gli sportelli atm di Trento e Mori.

Pubblicità Pubblicità

I Carabinieri raccolta la denuncia dell’anziano signore subito si prodigavamo nella ricerca di notizie ed elementi tali per poter individuare senza ombra di dubbio l’autore dell’utilizzo fraudolento della Postapay smarrita.

Il lavoro degli inquirenti dava il proprio frutto cristallizzando gli episodi incriminati e tramite analisi tecniche, riuscivano a associare al reato i nomi degli autori dello stesso.

Di fatto, a far cadere nella rete della giustizia i due ragazzi è stata la loro voglia di essere alla moda ed in particolare l’acquisto di due telefonini di ultima generazione.

Gli stessi non si sono accontentati ed hanno proceduto anche all’acquisto, presso altri negozi, di ricariche telefoniche e abbigliamento per un importo complessivo di oltre 2.000,00 euro.

Gli elementi acquisiti a carico dei due giovani hanno fatto sì che carico degli stessi scattasse il deferimento per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento.