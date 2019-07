ISTAT: occupazione record in Italia, ma ancora fermi i giovanissimi

L’abbreviazione PMI ( SME in inglese) è diffusa soprattutto nell’Unione Europea “Small or Medium sized Business”.

In ogni stato membro dell’UE si è uniformato il concetto di PMI:

Micro impresa quando il bilancio è di 2 milioni di euro e vi è un numerico inferiore ai 10 dipendenti, la Piccola impresa ha tra i 10 e 50 dipendenti ed un bilancio fino a 50 milioni di euro, sopra vi sono le medie e grandi.

In Italia le PMI rappresentano la prevalenza dei datori di lavori ( fino all’80%) e garantiscono la maggior occupazione.

Il numero di PMI è aumentato nel 2016 e nel 2017, passando da 141.000 a 152.000 unità e tornando ai livelli pre-crisi ma vi è una forte insofferenza per l’eccessiva burocrazia ed i costi a questa collegati che si aggiungono ad un’ imposizione fiscale veramente opprimente.

L’impegno dei cittadini imprenditori deve essere maggiormente valorizzato e apprezzato dallo Stato perchè è su di loro che si fonda il benessere e la vera economia.

I micro imprenditori sono una categoria che è stata per troppo tempo bistrattata da controlli, studi di settore e gabelle varie.

Non bastano gli incentivi del Ministero guidato dal giovane Di Maio, serve urgentemente più semplificazione e snellimento per riacquistare la fiducia.

Oltre alle classiche sigle di categoria sono nate molte associazioni di supporto alle imprese e veri e propri movimenti nazionali, si pensi a quello eclatante di Lino Ricchiuti ( fondatore del ” movimento politico popolo partite iva” con patto federativo in FDI) che aveva denunciato Equitalia per usura ottenendo dal PM la sospensione delle rate nel 2012.

Tra le politiche del MISE vi sono incentivazioni per lo sviluppo ( https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi ) ma le imprese chiedono prima dei contributi e con massima priorità una nuova fiducia, la pace fiscale promessa, la flat tax e soprattutto meno burocrazia e adempimenti farraginosi.

Prima era Equitalia, ora Agenzia delle Entrate Riscossioni l’atteggiamento vessatorio dello Stato in molte occasioni ha oltrepassato i limiti del ragionevole calpestando anche la dignità delle persone e disincentivando la produttività e agevolando l’assistenzialismo.

Ci sono momenti in cui uno vorrebbe dire talmente tante cose che forse il modo migliore per dirle tutte è stare zitto ma quando si tratta di sopravvivere resistere è un dovere morale, come quello di non arrendersi mai.

Effettivamente per la piccola e media impresa italiana la vita è stata resa sempre più dura, non solo per la surreale quantità di tasse e balzelli imposti dai vari legislatori ma ancora più per la burocrazia, corsi di formazione obbligatori, pec, fattura elettronica e avanti!

Se la richiesta di pagamento contenuta nell’avviso inviato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non è dovuta, si può chiederne l’annullamento direttamente all’ente creditore, al giudice, oppure puoi inviare una richiesta di sospensione della riscossione all’Agenzia stessa che farà da tramite con l’ente creditore interessato per l’annullamento. Pertanto è sempre sconsigliabile ritirare non agire per sconforto.

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio, cioè depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o a mezzo posta raccomandata.

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, o un altro atto per cui la legge prevede l’autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con ri determinazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002), purtroppo sempre presente e chiaramente fastidioso specie se si è nella ragione.

Qualche piccola soluzione però si deve trovare ed ecco che si inizia ad applicare anche la legge sul Sovra-indebitamento, legge Salva debiti e famiglie.

Il Sovra-indebitamento 2019 è stato introdotto dalla legge del 27 gennaio 2012, n.3 come nuova procedura che consente al debitore persona fisica o altro soggetto di trovare un accordo con il creditore davanti al Giudice.

Inoltre si può affermare che spesso Agenzia Entrate Riscossione come faceva la tanto odiata Equitalia invia cartelle esattoriale per importi errati, molto superiori opporre già prescritti o anche già pagati.

Quindi è giusto ricorrere nei casi di errore e cercare di dimostrare anche le responsabilità dei funzionari responsabili degli errori. Talvolta non si rendono conto che dai soldi dipendono delle vite, delle famiglie e un errore può stravolgerle.