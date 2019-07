Dopo il caso Sea Watch la lega vola al 38%. Sempre più giù il M5s

Dopo la pubblicazione dei dati del sondaggio di Renato Mannheimer dove “quasi il 40% del campione intervistato” sostiene che “il governo dovrebbe contrastare l’immigrazione in misura maggiore e più efficace. Quindi, in altre parole, intensificare (e non ridurre, come alcuni esponenti politici propongono) le scelte di freno rigoroso agli sbarchi”, arriva una nuova conferma dal sondaggo targato SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana

Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia l’ennesimo record della Lega: il partito di Matteo Salvini è ancora in crescita con il 38% (settimana scorsa aveva raggiunto il 37,3 per cento). Un crescita inarrestabile se pensiamo che nel sondaggio del 6 maggio 2019 la lega era al 30,7%

Stazionario invece il Pd di Zingaretti, fermo al 22,6%.

Non promette bene il Movimento 5 Stelle che perde uno 0,8 arrivando al 17,2%.

Sicuramente le continue diatribe interne al partito (tra Di Maio e Di Battista, ma anche tra il ministro e Fico) non giovano ai consensi.

Sembrano quasi appaiate invece Forza Italia al 6,5% e Fratelli d’Italia al 6,4%.

Ormai sempre più vicini grazie all’elevato consenso ottenuto da Giorgia Meloni.

Il caso della Sea Watch alla fine ha portato ancora più consensi al ministro dell’interno Matteo Salvini.

In difesa dell’accoglienza «selvaggia» si schiera meno del 20% degli italiani – scrive Renato Mannheimer – “oggi questa percentuale è drasticamente crollata, sino a diminuire a meno del 20%. E si è di converso fortemente accresciuta la quota di chi dice che ‘dobbiamo respingerli tutti’ o, come sostiene la maggioranza relativa, che ‘dobbiamo accettare solo i profughi da guerre o eventi naturali e respingere tutti gli immigrati per motivi economici’. Insomma, siamo diventati sempre più contrari a nuovi arrivi (e alla permanenza degli irregolari) o, per alcuni, quantomeno molto più selettivi”.