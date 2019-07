Torbole: furto di biciclette, arrestato 20 enne moldavo

Domenica 30 Giugno, golosissimo ed attesissimo appuntamento di inizio estate nella splendida location di Riva del Garda, con “Pam Bondola e Vim” giunto alla sua 39° edizione.

Una mega mortadella del salumificio Veroni, a partire dalle ore 9.00, sfilerà per le vie del centro, accompagnata dalla musica della Banda di Riva del Garda e dai Vigili del Fuoco, per raggiungere piazza 3 Novembre dove, in un clima di festa, euforia e condivisione, sarà tagliata e distribuita in ottimi panini accompagnati da vino e fresche bibite a partire dal taglio inaugurale del nastro intorno alle 10.00.

Dal mortadellone si stima, per la delizia dei palati dei buongustai, si possano ricavare circa 21.000 panini.

L’evento che continua a riscuotere grande successo nel corso degli anni, è organizzato e promosso, con il sostegno del Comune di Riva del Garda, dal Club La Bacionela.