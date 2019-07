Sat di Denno e Val Cadino in festa per beneficenza

Presentata in conferenza stampa lo scorso 28 giugno la 3^ edizione della rassegna musicale “Alla riscoperta del patrimonio organario della Val di Non” dal 5 al 19 luglio prossimi.

Nell’ambito dei progetti culturali riguardanti musica e letteratura, la Comunità della Valle di Non ha deciso di appoggiare per il terzo anno consecutivo l‘Associazione Mons. Celestino Eccher – Smarano International Organ Accademy – nell’organizzazione di tre concerti d’organo che si terranno a Fondo, Revò e Ton, con il patrocinio dei rispettivi comuni.

Presenti alla presentazione il Presidente della Comunità della Val di Non Silvano Dominici, il Presidente dell’Associazione Mons. Celestino Eccher Giacomo Corrà, e la Coordinatrice dell’Associazione D.ssa Romina Zanon.

Pubblicità Pubblicità

Il Presidente Corrà illustra il programma ed il repertorio, presentando gli organisti e spiegando alcune caratteristiche sugli organi esistenti nelle varie chiese della Val di Non: “Sono all’incirca una trentina, ma di antichi solamente quattro, di fine ‘600, nelle chiese di Rumo, Tassullo, Denno e Sanzeno, alcuni sono più recenti, fine ‘800, altri ancora sono moderni, costruiti negli anni ’20 e ’30 e differiscono da quelli antichi per un particolare meccanico, sono stati dotati di un piccolo relè elettrico, che andava a sostituire le stecche. Vorrei sottolineare, per quanto riguarda l’organo che si trova nella chiesa di Denno, la necessità urgente di restauro. L’organo della chiesa di Sanzeno, invece, è uno strumento molto raro nel panorama italiano, definito ‘Unicum’, perchè è stato costruito in due parti: metà italiano e metà tedesco; uno strumento molto apprezzato da tutti gli organisti”

Il Presidente Dominici sottolinea: “Dopo tre anni Questa rassegna è una collaborazione consolidata. Anche in piccole realtà locali come le nostre esistono organi storici, e tutta la valle viene valorizzata internazionalmente grazie alla Smarano Accademy. La Scuola si basa non solo su metodi tradizionali, ma anche su nuove tecnologie, specialmente nella metodologia di comunicazione. Infatti tutti i concerti di Smarano saranno visibili in diretta streaming. Noi, popolo confinato nel territorio, grazie all’Accademia possiamo sfruttare la rete, i contatti internazionali, e attraverso i social, i siti internet, superare le barriere e far conoscere il nostro patrimonio culturale davvero unico. Smarano Accademy ha avuto una visione orientata sul mondo di coinvolgere il territorio; questo è motivo di orgoglio anche per i paesani, oltre che per gli enti coinvolti, di poter diffondere questi concerti a carattere internazionale”.

La Dott.ssa Zanon aggiunge: “Valorizzare gli organisti è il nostro scopo, attraverso queste Masterclass abbiamo avuto una classe proveniente dal Conservatorio di Beirut, e gli allievi sono stati veramente entusiasti di questa esperienza sperimentata qui da noi. Oltre all’Università del Libano, a maggio ha partecipato anche il Conservatorio di Verona. Poi, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi terremo una Masterclass di improvvisazione e composizione con partecipanti da tutt’Italia”.

Qui di seguito il programma completo di tutti i concerti:

la rassegna prenderà il via venerdì 5 luglio alle ore 20.45 a Fondo presso la Chiesa S. Martino Vescovo, con il concerto dell’Ensemble Harmonia Etherea, guidato dal trentino Stefano Rattini, organista titolare della Cattedrale di Trento e docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale di Trento. Accompagnato dal soprano Petra Sölva e dalla flautista Caroline Mayrhofer, Rattini eseguirà all’organo Ciresa (1977) un ricco programma con brani di G.P.Telemann, D.Buxtehude, A.Vivaldi, G.F.Haendel, F.Couperin, G. Fauré e M.E.Bossi.

A seguire, il 12 luglio, sempre alle 20.45, siederà all’organo Mascioni (1941) della Chiesa S. Stefano di Revò il noto musicista trentino Simone Vebber, vincitore di oltre dodici premi in concorsi nazionali ed internazionali. Con alle spalle un’intensa attività concertistica che lo ha condotto a suonare in veste di solista nei più importanti festival organistici internazionali (Vienna, Copenhagen, Parigi, Bordeaux, Milano, Beirut, ecc.), Simone Vebber terrà un intenso concerto con musiche di A. Corelli, J.S.Bach, J.Haydn, J.C.H.Rinck e F.Liszt.

Il ciclo di concerti si chiude a Vigo di Ton, venerdì 19 luglio alle ore 20.45, con il concerto del cremonese Marco Fracassi, musicologo, docente d’organo al Conservatorio di Trento e Direttore stabile dell’Orchestra e Coro ‘La Camerata di Cremona’, oltre che de ‘I Solisti di Cremona’. Fracassi offrirà al pubblico pagine di J.P. Sweelinck, G.Frescobaldi, D.Zipoli, D.Buxtehude, T.Albinoni, A.Corelli, A.Vivaldi e J.S.Bach, che eseguirà all’organo della Chiesa S. Maria Assunta, costruito nel XVIII sec. da un autore ignoto.

Durante l’estate un’altra serie di concerti intitolati “Quasi una fantasia…”: la nuova proposta concertistica dell’accademia di Smarano formata da un’amplissima galleria sonora che includerà ottoni, corde, archi e strumenti da tasto (pianoforti, fortepiani, organi e cembali), suonati alcuni dei più importanti musicisti del panorama musicale nazionale e internazionale (primo fra tutti Malcolm Bilson, per la prima volta in Trentino, che verrà insignito del secondo Premio alla Carriera dell’Accademia di Smarano). La rassegna prenderà il via il prossimo 25 luglio con 11 appuntamenti fino al 21 agosto 2019.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.