Pinè concede il bis e conquista la 6a edizione della Predaia Boat

Una domenica a base di sport, musica e divertimento. Ieri, domenica 30 giugno, i Due Laghi di Coredo hanno fatto da cornice alla 6ª edizione della Predaia Boat, gara ufficiale di dragonboat inserita nel Campionato Trentino Uisp.

La manifestazione, organizzata dall’associazione locale A.S.D. Dragonbroz in collaborazione con il Comune di Predaia e i Consorzi Irrigui di Coredo, per il sesto anno consecutivo ha scelto come location la suggestiva e rinnovata zona nel Comune di Predaia.

Più di 300 atleti provenienti da tutto il Trentino, suddivisi in 14 equipaggi con una formazione under16 e due femminili, si sono dati battaglia sullo specchio d’acqua di Coredo nelle gare sprint (350 metri). La sfida si è disputata in due manche di qualifica, cui sono seguite la finalina e la finale.

Come lo scorso anno, anche in questa 6ª edizione si è imposta la formazione del Pinè, che grazie a una performance tutta cuore e grinta ha conquistato una splendida vittoria sulle acque coredane. Seconda posizione per i Paniza Pirat, mentre sul gradino più basso del podio è salito l’equipaggio di Borgo.

Di seguito la classifica: Finale 1° Dragon Pinè (1’ 27’’ 05) 2° Paniza Pirat (1’ 27’’ 90) 3° Borgo (1’ 28’’ 17) 4° Bardolino (1’ 28’’ 45) 5° Tchen-Tchen (1’ 28’’ 88) 6° Dragonos (1’ 32’’ 10); Finalina 7° Nutria (1’ 29’’ 25) 8° Remenga (1’ 31’’ 75) 9° Dragonbroz (1’ 32’’ 08) 10° Famigerata (1’ 32’’ 37) 11° Dragonpower Pinè (1’ 38’’ 76); Femminili – Under16 12° Bardolino Rosa (1’ 36’’ 95) 13° Dragon Pinè Junior (1’ 44’’ 90) 14° Paniza Ladies (1’ 45’’ 47).

Alle premiazioni erano presenti numerose autorità locali, tra cui il presidente dell’Apt Val di Non Lorenzo Paoli, l’assessore alle associazioni di Predaia Elisa Chini, l’assessore provinciale Giulia Zanotelli, i consiglieri provinciali Paola Demagri e Lorenzo Ossanna, l’onorevole Martina Loss, l’ex consigliere provinciale Caterina Dominici e il presidente dei Consorzi Irrigui di Coredo Claudio Erlicher.

La gara si è potuta svolgere in piena sicurezza grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco di Coredo, supportati dalla sezione nautica del corpo di Taio, e della Croce Rossa di Coredo.

Fondamentale per l’organizzazione è stato anche l’apporto delle associazioni Motorcoret, Teste Calde, Gruppo Giovani di Vervò, Notti di Maggio. A incidere in maniera determinante sul successo dell’iniziativa è stata poi la cospicua partecipazione di equipaggi e simpatizzanti, ancora una volta numerosi e partecipi.

L’evento, infatti, ha fatto registrare un’affluenza di oltre 2.000 persone tra spettatori e appassionati che non sono voluti mancare a questo importante appuntamento dell’estate nonesa. Una domenica di sole all’insegna dello sport, della musica e del divertimento.

La manifestazione è proseguita, a partire dal tardo pomeriggio, con il Party on the Lake organizzato da Radio Vivafm.

Il dj set è stato curato da Andrea Widmann Lou Albert e Des3ett, mentre come ospite d’eccezione è salito sul palco della Val di Non Pietro Civera, speaker della Radio in Movimento e voce ufficiale dei migliori club d’Italia. Il parco dei Due Laghi si è trasformato così in un’enorme pista da ballo all’aria aperta fino a notte fonda.

A.S.D. DRAGONBROZ – L’A.S.D. Dragonbroz nasce nel 2009 in occasione della Dragononesa. Formatosi quasi per gioco, il gruppo di giovani nonesi scopre una vera passione per il dragonboat, dimostrandosi col tempo una delle migliori formazioni trentine.

L’associazione raccoglie ragazzi dai 15 ai 35 anni provenienti da tutta la Valle di Non e si allena due volte in settimana sul Lago di Santa Giustina da maggio a settembre.

Sotto la guida del presidente e capitano Gianluca Webber, i ragazzi della Dragonbroz, nonostante il rinnovo di quasi tutto l’equipaggio, proveranno anche in questa stagione a conquistare i primi gradini del podio nelle varie tappe del Campionato Uisp Trentino.

Il successo dell’evento conferma che il dragonboat è uno sport in espansione anche in Val di Non, facendo registrare sempre più appassionati e riuscendo a suscitare grande interesse anche nei giovani del posto.