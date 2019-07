Graziano Calovi è il nuovo campione italiano giornalisti di ciclismo

Si è svolto durante la giornata di ieri, sabato 29 giugno 2019, la prima edizione di Dolomiti Basket Altitude, il primo torneo di Basket in alta quota.

Ideato da Luca Lechthaler, centro dell’Aquila Basket Trento, il torneo ha avuto luogo a Fai della Paganella presso il Rifugio Meriz (1.450 mt).

Un progetto nato quasi per caso, da un’idea del centro trentino, che aveva come scopo principale il connubio tra promozione sportiva, vita sana, natura e promozione del territorio.

Pubblicità Pubblicità

Nonostante l’evento clou della giornata fosse il torneo di basket 3 contro 3, sono tantissimi i curiosi accorsi per partecipare e/o assistere a tutte le altre iniziative di contorno.

Per quanto riguarda il torneo, la categoria riservata agli adulti ha visto la firma di una squadra veneziana, ma sono scese in campo anche alcune squadre provenienti da altre regioni oltre che dal trentino: tantissimi i partecipanti in tutte e tre le categorie in cui questo evento era stato suddiviso.

Come era possibile prevedere, Dolomiti Basket Altitude ha dimostrato di avere un format ideale per famiglie e per tutti coloro che apprezzano il nostro territorio. E’ stato possibile rifocillarsi sia presso il rifugio che presso gli stand dedicati al cibo. Apprezzatissimo anche lo stand della distilleria Bertagnolli, che offriva gustosissimi assaggi di nuove proposte e prodotti più classici.

Mentre in mattinata l’attenzione generale è stata rivolta prevalentemente verso le fasi iniziali del torneo, nel pomeriggio le attività proposte si sono moltiplicate: tra qualche canestro con il n°14 dell’Aquila Basket, lo show di cucina e la passeggiata in malga insieme a Andrea Mezzanotte e Luca Lechthaler per assistere alla mungitura delle mucche, le ore sono letteralmente volate ed il sole è velocemente tramontato su questa prima fantastica edizione.

“Eravamo curiosi di vedere come si sarebbe svolta questa iniziativa. La pubblicità ci aveva incuriositi e, alla fine, siamo rimasti davvero sorpresi dall’incredibile organizzazione” ha affermato qualche curioso.

Il lavoro che sta alle spalle di un progetto di questo tipo è davvero immenso: basti solo pensare ai campi da basket: non era praticamente mai successo che venissero preparati in montagna e davanti ad un rifugio!

“Uno dei miei figli gioca nel torneo riservato ai più piccoli, ovviamente lo volevamo accompagnare e, anche se mia figlia non gioca a pallacanestro, si è davvero divertita soprattutto sulla mini-palestra di arrampicata!”

Insomma, questa iniziativa è stata un vero successo: senza ombra di dubbio, se l’anno prossimo si ripetesse, sarebbero in molti ad accorrere per passare una giornata come quella di ieri!