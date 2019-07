Elezioni comunali 2020: gli incontri segreti di Elisabetta Bozzarelli

Quando nel PD Trentino sembra andare tutto d’amore e d’accordo si ricomincia a ballare la samba.

Si, perché le correnti, le invidie e le divisioni non si rimarginano e anzi sembrano riaprirsi in vista delle elezioni del nuovo sindaco di Trento nella primavera del 2020.

Divisi e litigiosi come e peggio di prima insomma.

Dopo aver lavorato uniti per le Europee, dal giorno successivo, come nel film «Il giorno della marmotta», si ricomincia con le stesse liti.

Stavolta il PD Trentino litiga per la poltrona di Sindaco di Trento.

Dentro il PD del capoluogo si verifica un nuovo smottamento che comincia a far luce sui nuovi equilibri delle correnti interne.

Come nei primi moti carbonari dei primi anni ‘800 Elisabetta Bozzarelli, data in corsa come candidata del PD alle prossime elezioni comunali, rompe gli induci e convoca una riunione segreta con alcuni membri del PD e di Futura 2018.

Grandi assenti gli assessori Maria Grazia Franzoia e Italo Gilmozzi.

Et voilà, la spaccatura è servita.

Bozzarelli visti gli ultimi flop del suo partito non vuole più dare continuità e rompe con gli assessori che in molti vedono in gara come possibili candidati.

Purtroppo per la giovane esponente del PD la sua candidatura non avrebbe molto seguito all’interno del suo partito e rischia ora diventare un boomerang negli equilibri già poco stabili del partito, che ricordiamo in città rimane comunque forte nei consensi.

A questo va aggiunto che i rapporti fra Futura 2018 e PD non sono idilliaci e difficilmente potranno essere ricomposti.

Elisabetta Bozzarelli, l’ambiziosa focolarina, dopo la sconfitta del 4 marzo 2018 aveva dichiarato che dentro il partito deve cambiare tutto, il nome, il simbolo e anche la coalizione.

E la convocazione in gran segreto di questa riunione farebbe pensare che stia lavorando per un nuovo movimento politico di sinistra.

Maria Grazia Franzoia e Italo Gilmozzi saranno quindi rottamati? Come al solito ai posteri l’ardua sentenza