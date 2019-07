Domani a Tuenno la conferenza “Alieni fra noi”

Le scuole si sono ormai concluse, e il Preside degli Istituti C.F.P. (Centri di Formazione Professionale) Enaip di Cles e Ossana, Dott. Luca Branz, ha comunicato gli esiti degli esami per l’anno scolastico 2018/19, ed informa:

“Le iscrizioni per il prossimo anno formativo da parte di allievi che vogliono rivedere il proprio percorso scolastico sono ancora possibili, previo rilascio del nulla osta da parte dell’istituzione scolastica di provenienza. Il nostro è un percorso di successo a piccoli passi che fa crescere i ragazzi e li lancia in un mondo del lavoro affascinante ed entusiasmante. I livelli di occupazione sono più che soddisfacenti e le esperienze in azienda fatte dai ragazzi garantiscono un canale diretto di inserimento nel mercato del lavoro. Molti sono gli allievi infatti che vengono assunti dall’azienda dove hanno svolto lo stage o l’alternanza scuola-lavoro. Esiste la possibilità di completare il percorso (3+1) con il quinto anno che permette di conseguire la maturità professionale. Il percorso quinquennale (3+1+1) a tre livelli: con i primi tre anni si ottiene la qualifica, con il quarto anno il diploma professionale e con un’ulteriore anno la maturità tecnica professionale”.

Qui di seguito l’elenco ed il punteggio (espresso in centesimi) dei diplomati all’Istituo di Cles, facendo presente che per il prossimo anno formativo molte le novità nell’ambito delle lingue straniere, delle nuove tecnologie con particolare attenzione alle fonti di energia rinnovabile, alla domotica e alla meccatronica, anche grazie ad accordi siglati con enti e aziende del territorio.

Pubblicità Pubblicità

CLES – INDUSTRIA E ARTIGIANATO:

Di rilievo il diplomato NIKOLOV SAMOIL con 100/100 e lode e il qualificato operatore meccanico DALLATINA NICOLA con 100/100.

DIPLOMA DI TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI:

BERTOLINI DAMIANO 66/100; CORRA’ ALESSIO 88/100; FACCHIN SEBASTIANO 71/100; GASHI ANDI 72/100; GEBELIN GIANMARCO 70/100; GERVASI DANIELE 87/100; LEONARDI EMIL 77/100; MARINOLLI LUCA 92/100; NIKOLOV SAMOIL 100/100 e LODE; ODORIZZI MANUEL 64/100; RAVANELLI DAVIS 71/100; ROSATI FRANCESCO 83/100; SEBASTIANI MANUEL 72/100; SINGH HARPREET 87/100; TOSOLINI ALESSIO 69/100; VISINTIN FRANCESCO 62/100; ZANI KEVIN 75/100; ZYMERI AGON 71/100.

QUALIFICA DI OPERATORE ELETTRICO:

ANGELI FEDERICO 86/100; CRISTAN DARIO 65/100; DALLAGIOVANNA MATTEO 86/100; DALPIAZ FABRIZIO 85/100; DECARLI MATTIA 67/100; DONATI FILIPPO 69/100; FRANZOI GABRIEL 80/100; GIORDANI JACOPO 89/100; GIOVANNINI MATTIA 67/100; HANTIG GHEORGHE 62/100; LUCA MATTIA 71/100; MARGONARI DANIELE 80/100; ROSANI KEVIN 82/100; SPANGARO MATTIA 87/100; STEFANI MATTIA 68/100; VOKRRI LEONARDO 74/100; WEBER ROBERTO 67/100.

QUALIFICA DI OPERATORE MECCANICO:

BARISON MANUEL 81/100; CHISTE’ SIMONE 67/100; DALLATINA NICOLA 100/100; DALPIAZ MATTIAS 70/100; DEBIASI MICHELE 76/100; FERRARI ALEX 81/100; GOSETTI NICCOLO’ 65/100; IACHELINI NICOLA 66/100; LAKRIMDI ALI’ 68/100; LORENZONI KEVIN 61/100; LUCHI MATTIA 92/100; MARINI DANIELE 73/100; MARTINATI JACOPO 66/100; MICHELI SIMONE 74/100; PANGRAZZI MANUEL 68/100; PATERNOSTER GABRIEL 60/100; PEDRINI CRISTIAN 60/100; PETTENO’ MURIK 85/100; POLLO FRANCESCO 90/100; PRANTIL DAMIANO 75/100; RAVANELLI ALESSIO 60/100; TAVA GIACOBBE 84/100; TROKA FETA 65/100; TURRI YURI 68/100; VENDER EMIL 75/100; WEBBER ROBERTO 98/100; ZADRA DAMIANO 62/100; ZAHIDI HAMZA 61/100; ZUECH ALEX 66/100.

Ed ecco l’elenco dei diplomati all’Istituto di Ossana, sottolineando che per il prossimo anno formativo, molte le novità nell’ambito delle lingue straniere, dell’Ecoristorazione, dello spreco alimentare, della storia e della gastronomia locale, del mondo cocktail (visto il successo del recente concorso), grazie anche ai vari accordi siglati con enti e aziende del territorio.

OSSANA – ALBERGHIERO E RISTORAZIONE:

Di rilievo DEROMEDI ALICE 100/100 qualificata in gastronomia e arte bianca; RADOVAN MARTINO 100/100 e SICHER JESSICA 100 E LODE/100 diplomati in gastronomia e arte bianca

QUALIFICA DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA

BULLA XHONATAN 80/100; CHINI MARTINA 72/100; COSTANZI ALESSANDRO 68/100; DELL’AGOSTO GABRIELE 67/100; DEROMEDI ALICE 100/100; FORTUNA DENIS 73/100; KAJA MIRKO 68/100; MAINI GIORGIA 93/100; NIEDERIAUFNER KEVEN 64/100; PENASA VALENTINA 88/100; PRETTI DENIS 60/100; RONDINA ALESSANDRO 66/100; SAVINELLI AURORA 71/100; SLANZI SABRINA 85/100; STRAINU ANDREI 62/100; TURRINI LUCA 83/100; WEBBER MANUEL 71/100; Z’MIRI SI MOHAMED 62/100;

QUALIFICA DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’

ABRAM MATTEO 62/100; ALBASINI DAVIDE 64/100; BANA VERONIKA 80/100; BLAJ SAMUEL 77/100; CARRARA RAFFAELE 72/100; DAJKO PAOLA 78/100; DELPERO THOMAS 66/100; FLESSATI GUIDO 71/100; GUOLO GABRIELE 87/100; INAMA GIULIA 69/100; MAGNANI FRANCESCO 69/100; MAGNINI VALERIA 92/100; MARINI ANNA 93/100; MORESCHINI NICOLA 80/100; MUZZI DIEGO 71/100; ROMAN CRISTIAN 70/100; TAVONATTI HAZAR VALENTINA 90/100; TIMIS DAVIDE 75/100; ZAMBOTTI NICOLAS 60/100; ZANOLLI AURORA 95/100;

DIPLOMA DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA

ANGELI DANIELA 100/100; BARBACOVI ALESSIO 95/100; BOUTRANE IMANE 74/100; BUBIC DANIJEL 77/100; DALPIAZ VALENTINA 98/100; FLESSATI LUIGI 86/100; GONZALEZ QUINONES ALEXA JULIETH 75/100; LARCHER LORENZO 79/100; MENGHINI ALICE 76/100; PODETTI MATILDE 87/100; RADOVAN MARTINO 100/100; SAVINELLI FEDERICA 80/100; SICHER JESSICA 100 E LODE/100; VALORZ MARCO 67/100; VIT MASSIMILIANO 98/100; ZUCAL GIULIA 97/100

DIPLOMA DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’

ANTONELLI FABIO 80/100; DALPIA YIZA 85/100; SHEHI RAIMOND 75/100