Curare la cellulite con il caffè e l’olio di cocco

Ma in ferie la coppia “scoppia” o si rinforza?

La statistica non aiuta quando indica che tre coppie su dieci si separano proprio in estate.

Ma è anche vero che la frenetica vita quotidiana che coinvolge le famiglie, lascia ben poco spazio ad un normale rapporto e difetti – ma anche i pregi – piccole manie, atteggiamenti quotidiani si dimenticano e spesso riaffiorano in ferie con un effetto non sempre positivo.

Per le coppie meno datate, le vacanze possono essere l’occasione per conoscersi meglio ed allora è opportuno farsi una domanda preliminare: cosa si vuole dalle ferie.

Poi cercare di organizzarsi di conseguenza.

Consideriamo anche che ogni vacanza è diversa dalle altre e come nel caso di un partner diverso, è opportuno non fare confronti.

La scelta stessa della meta, parte da uno stato d’animo del momento, per questo ogni anno nulla potrà essere uguale alla precedente vacanza.

Obbligatorio controllare lo stress, per questo è opportuno arrivare alla vigilia della partenza non troppo stanchi: non vivere una viglia all’insegna del devo fare tutto perché poi per un periodo, non potrò più fare nulla.

Non dimentichiamoci che lo stress rovina le vacanze di un italiano su due.

Fondamentale creare e rispettare gli spazi di libertà.

Se si va in vacanza con i figli, meglio mettere in secondo piano l’aspetto educativo a favore del gioco, per non bruciare un’occasione unica di uno speciale momento d’incontro.

In caso di coppia, le ferie rappresentano un’uscita dalla routine quotidiana e mettono a nudo la relazione, per questo si devono rispettare gli spazi individuali, anche se la richiesta dovesse arrivare imprevista. In tutti i casi preferire le attività fatte insieme rispetto a quelle solitarie.

Si deve anche pensare che i momenti tranquillamente passati insieme in famiglia, non sono più comuni. Impegni di lavoro, orari scolastici e non dei figli, pratiche sportive e tutto quanto ci viene dietro, hanno creato coppie sempre più disabituate a stare insieme.

E quando succede in vacanza, l’effetto può essere dirompente sia in senso positivo che negativo.