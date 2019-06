Andrea Pinamonti è un attaccante del Genoa. 4 trentini giocheranno in serie A

Andrea Pinamonti è ufficialmente un calciatore del Genoa. L’attaccante, grande protagonista al Mondiale Under 20 in Polonia, è atterrato ieri all’aeroporto di Malpensa, proveniente dalla Grecia dove ha trascorso le vacanze.

Il Genoa ha acquistato dall’Inter il talento classe ’99, sborsando 18 milioni di euro più bonus (9 andranno al Chievoverona per la valorizzazione giovanile fino all’under 16).

In ogni caso fra il Genoa e l’Inter c’è un gentleman agreement che permette alla società nerazzurra di avere il diritto di recompra sul giocatore.

L’attaccante di Tassullo ha firmato un contratto fino a giugno 2020 con 2 milioni a stagione più bonus.

Sbarcato all’aeroporto ha commentato così il suo arrivo ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice di questa avventura, dal Genoa sono passati tanti attaccanti forti come Milito, Borriello e Piatek e io sono pronto a raccogliere la sfida. Milito (centravanti argentino, ex Inter del triplete di mister Mourinho) è il mio preferito. Se tornerò all’Inter come lui? Ora penso soltanto al Genoa“.

La società nerazzurra nel frattempo sta facendo fruttare i suoi gioielli: un tesoretto da 45 milioni (Adorante al Parma, Karamoh al Bordeaux). Ma non si pensa solo in uscita: Antonio Conte ha Romelu Lukaku in cima alla lista dei desideri e nell’attesa che arrivi Barella, è stato perfezionato l’acquisto di Sensi dal Sassuolo.

Pinamonti debuttò in serie A il 12 febbraio 2017 contro l’Empoli di mister Andreazzoli, oggi allenatore proprio del Genoa.

Ha iniziato nelle giovanili del Chievo Verona, ed è passato nella Primavera dell’Inter, dove con mister Vecchi ha vinto tutto quello che c’era da vincere in ambito giovanile. Dopo una buona stagione con il Frosinone, dove non ha potuto però evitare la retrocessione, è esploso al Mondiale Under 20.

Nel frattempo Fabio Depaoli, trentino di Sopramonte, è stato acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria. Se verranno confermati al Lecce Riccardo Fiamozzi di Mezzocorona e al Sassuolo Luca Ravanelli di Trento, saranno quattro i trentini che la prossima stagione giocheranno in seria A.