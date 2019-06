Scoprire la Valle di Rabbi con lo “Stelviobus”

Musica, sport e divertimento.

E una location spettacolare a fare da scenografia a uno degli eventi più attesi dell’estate in Val di Non.

È tutto pronto in località Due Laghi, a Coredo nel Comune di Predaia, per la 6ª edizione della “Predaia Boat”, gara ufficiale di dragonboat inserita nel Campionato Trentino Uisp, che si svolgerà domenica 30 giugno 2019 grazie all’organizzazione della A.S.D. Dragonbroz e la collaborazione del Comune di Predaia e dei Consorzi Irrigui di Coredo.

Nel corso di questo importante appuntamento i 15 equipaggi iscritti – compresa una formazione Under16 e una femminile – si daranno battaglia sulle acque nonese nelle gare sprint, sulla distanza di 350 metri

Il via è previsto per le ore 12.00 con la prima manche e alle 14.00 di nuovo a bordo dei dragoni per la seconda manche. Seguiranno semifinali e finali (ore 16.30) e quindi le premiazioni, previste per le 17.30, con la partecipazione delle autorità locali.

Per tutta la giornata saranno attivi il servizio bar e ristorazione, allestiti in collaborazione con le associazioni di volontariato locali Motorcoret, Teste Calde, Notti di Maggio e Gruppo Giovani Vervò.

Numeroso il pubblico atteso all’evento, l’organizzazione si prepara infatti ad accogliere tra le 2000 e le 3000 persone.

Ricco anche il programma di contorno con dj set, animazione e gran finale con il Beach Party di Radio Vivafm, il celebre appuntamento che da anni l’emittente propone con successo.

Già nel tardo pomeriggio, verso le 18.00, il parco adiacente le rive del lago si trasformerà in una vera pista da ballo open air e ad animare l’immensa dancefloor ci saranno i dj di Radio Vivafm. Quest’anno special guest sarà Pietro Civera, speaker della Radio in Movimento e voce ufficiale dei migliori club d’Italia. Il dj set sarà invece curato da Andrea Widmann Lou Albert e Des3ett.

Per vivacizzare la festa e divertire il pubblico saranno lanciati dal palco centinaia di gadget, verrà installato un importante palcoscenico e il parco dei Due Laghi sarà scenograficamente illuminato. La chiusura dell’evento è prevista per l’una di notte.

Al fine di rendere più agevole l’accesso alla manifestazione, l’organizzazione avverte che, una volta esauriti i parcheggi dei Due Laghi, è consigliabile posteggiare l’auto nell’abitato di Coredo o in località alla Torre, ricordando che nella zona alta del paese parte la suggestiva passeggiata illuminata “Viale dei Sogni”, magnifico percorso che in pochi minuti porta direttamente al luogo della festa.

L’A.S.D. Dragonbroz nasce nel 2009 in occasione della Dragononesa: formatosi quasi per gioco, il gruppo di giovani nonesi scopre una vera passione per il dragonboat, dimostrandosi col tempo una delle migliori formazioni trentine.

L’associazione raccoglie ragazzi dai 15 ai 35 anni provenienti da tutta la Valle di Non e si allena due volte in settimana sul Lago di Santa Giustina da maggio a settembre.

Sotto la guida del presidente e capitano Gianluca Webber, i ragazzi della Dragonbroz, nonostante il rinnovo di quasi tutto l’equipaggio, proveranno anche questa stagione a conquistare i primi gradini del podio delle varie tappe del Campionato Uisp Trentino.

PROGRAMMA 6ª EDIZIONE PREDAIA BOAT

ore 12.00 Inizio regate dragonboat. Prima manche

ore 14.00 Seconda manche

ore 16.30 Semifinali e finali

ore 17.30 Premiazioni Predaia Boat

dalle ore 18.00 in poi Party on The Lake! Dj set.

ore 19.00 Beach Party con Radio Vivafm: la notte in riva al lago con lo staff della Radio in Movimento

ore 01.00 Chiusura evento