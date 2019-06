Rovereto: sventato l’ennesimo furto alla sala giochi “Las Vegas”

Si comincia il 2 luglio con Bohemian Rapsody e poi si prosegue ogni martedì e ogni giovedì: un mese di grande cinema con 8 pellicole proiettate all’ex Cantina sociale di Mori: location che, testata lo scorso anno, ha dato ottimi riscontri.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15 e il costo è decisamente popolare: tariffa unica fissata a 4 euro. Vediamo anzitutto date e titoli. 2 luglio “Bohemian Rapsody”, coinvolgente celebrazione dei Queen; 4 luglio “La favorita”, film storico ambientato nel XVIII secolo; 9 luglio “Ben is back”, drammatico; 11 luglio “Green book”, commedia drammatica, biografico; 16 luglio “Loving Vincent”, l’incredibile storia della vita di Van Gogh attraverso i suoi quadri.

18 luglio “Cold war”, drammatico ambientato negli anni Cinquanta in Polonia; 23 luglio “Domani è un altro giorno”, commedia drammatica; 25 luglio “Una giusta causa”, biografico, drammatico.

L’assessore comunale alla cultura, Filippo Mura, spiega: «Siamo orgogliosi di offrire, anche quest’anno, una rassegna che è frutto della collaborazione tra l’Arci, l’amministrazione comunale e il Coordinamento teatrale trentino.

Siamo ben oltre le 30 edizioni e ci auguriamo che anche questa confermi il successo delle precedenti.

Lo scorso anno tutti hanno apprezzato il luogo scelto per le proiezioni, anche perché garantisce di poter vedere il film anche in caso di maltempo. Speriamo del resto che quello spazio possa essere progressivamente sempre più utilizzato anche per altre iniziative.

La scorsa primavera abbiamo avuto una positiva esperienza di proiezioni cinematografiche grazie all’iniziativa portata avanti da Mandacarù, utilizzando l’oratorio. L’idea è quella di poter proporre anche una programmazione autunnale».

Lo scorso anno Cinema estate registrò un piccolo record di presenze: 900 persone per 8 film, con una media di oltre 100 per serata.

Un successo, questo, che ha permesso di coprire quasi interamente le spese (appena 400 euro la spesa finale per le casse pubbliche) e, dunque, la sfida di quest’anno è di arrivare al pareggio.

I volontari dell’Arci (alla conferenza stampa erano presenti Aurora Cimonetti, Lucia Zanotti e Fulvio Poli; ha fatto pervenire il suo saluto il presidente Lanfranco Barozzi) spiegano: «Abbiamo dato molta attenzione alla scelta dei film, per avere spettacoli di qualità ma anche piacevoli, non pesanti. Diverse pellicole hanno ricevuto premi importanti, tutte sono molto recenti».

Cinema estate non è solo cultura e buon cinema: «Da sempre cerchiamo di far riscoprire il piacere della socialità. Cerchiamo di proporre, quando magari in estate si ha un po’ più di tempo, quei film degli scorsi mesi che non si sono potuti apprezzare nei cinema. Ci auguriamo, infine, che non solo i moriani, ma anche gli amici dai territori vicini, colgano l’occasione per venire al cinema da noi».