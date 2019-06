Sea Watch, indagata la capitana. Rischia fino a 15 anni di carcere

La Sea Watch tenta nuovamente di approdare nel porto di Lampedusa ma viene bloccata dalla guardia di Finanza.

Nella notte è stato sbarcato uno dei migranti con il figlio minore per problemi di salute.

Intanto per l’Italia arriva l’ennesimo schiaffo.

Le ultime notizia infatti riportano che l’Olanda non accoglierà i migranti della Sea Watch.

Dopo le richieste insistenti da parte dell’Italia con Conte, Salvini e Moavero, l’Aja ha deciso di prendere una posizione sulla vicenda della nave ferma all’ingresso del porto di Lampedusa.

A rispondere al governo italiano è la sottosegretaria olandese responsabile per l’Immigrazione, Ankie Broekers-Knol: “L’Olanda si assume la sua responsabilità in quanto stato di bandiera della Sea Watch 3, ma questo non significa che si prenderà i migranti che sono a bordo della nave”, si legge in una dichiarazione inviata all’Adnkronos.

L’Aja riconosce gli sforzi dell’Italia sul fronte della gestione dei flussi migratori, ma in sostanza non intende spalancare le sue porte ai migranti dell’ong: “ Come il governo olandese ha affermato già diverse volte, noi comprendiamo le preoccupazioni dell’Italia e riconosciamo i suoi sforzi per ridurre le migrazioni incontrollate verso la Ue “. Insomma la risposta che arriva dal governo olandese complica e di molto l’evolversi della vicenda. Solo questa mattina il premier Conte aveva chiesto un passo formale proprio a L’Aja: “ Abbiamo mandato il nostro ambasciatore nei Paesi Bassi a parlare con i rappresentanti di Governo e io incontrerò anche il premier Rutte e inviterò il governo olandese a valutare il comportamento di una nave che batte bandiera olandese “. Richieste che non sono state recepite dall’Olanda e che hanno spinto il ministro dell’Interno a dire: “Non finisce qui”.

Ma a quanto pare gli sforzi dell’Italia e le proteste del nostro governo non sono bastate a far cambiare idea all’Olanda. Il braccio di ferro continua

Anche Germania e Francia hanno declinato l’invito di prendersi i migranti a bordo della Sea Watch.

Il titolare del Viminale Matteo Salvini poi ribadisce che “gli sbarchi sono calati dell’86 per cento, anche se ogni tanto arrivano di notte con barchini e canotti e non si può far niente“. “A oggi nel 2019 ci sono stati 2.500 sbarchi: nel 2016, il 31 agosto, con Renzi al governo, in 4 giorni erano arrivati in 13mila. E Renzi diceva: è tutto sotto controllo, non c’è alcuna emergenza”, spiega.

“2.500 sono ancora troppi ma, guardando al primo anno, sono stati più gli espulsi degli arrivati”, sottolinea Salvini. “Ma non c’è niente gratis e torneranno a processarmi per sequestro di persona – prosegue -. Ma se voi ci siete, non mollo e non cambio idea. E’ poi disgustoso vedere alcuni fuorilegge del Pd che usano 42 immigrati per fare politica sulla pelle degli italiani. Sono loro i complici degli scafisti”.

Salvini ha ribadito ancora una volta che finché qualcuno non si prenderà in carico i migranti a spese proprie rimarranno dove sono.

Nelle ultime ore sulla Sea Watch sono saliti alcuni esponenti della sinistra italiana che hanno minacciato di rimanere sulla nave finché non sarà dato il via libera per entrare in porto.

«Motivo questo – dicono i maligni ironicamente – per tenere la Sea Watch ancora al largo il più tempo possibile»