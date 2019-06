Lo scontro Bezzi – Savoi in dirittura di arrivo

Al contrario di quanto normalmente succedeva, non è ancora scattato il toto candidati in vista delle elezioni comunali di Trento del prossimo anno.

Il motivo è abbastanza semplice: in entrambi gli schieramenti i papabili sono in numero esiguo e nessuno vuole rischiare di bruciarsi delle possibilità.

La premessa è data dal numero di voti raccolti nelle precedenti tornate elettorali che assegnerebbero alla Lega la scelta del candidato di centro destra, in quanto partito più votato della coalizione.

Paolo Ghezzi “essere umano”, il più votato in città a sinistra dovrebbe essere il naturale alternativo candidato sindaco.

Ma in questa tornata elettorale potrebbe essere una donna la protagonista assoluta. Quasi sicuro invece che ci saranno più candidati sindaco ai nastri di partenza.

La sinistra si presenterà divisa in 3 parti. Quella estrema, quella legata all’area di Futura 2018 che sarà sostenuta dal sindaco uscente Andreatta, e quella del PD.

In attesa per il momento il PATT, che nelle ultime settimane attraverso alcuni suoi componenti ha cominciato a discutere con il centro destra.

Roberto Stanchina non nasconde le sue velleità di diventare sindaco di Trento, ma il problema è capire con che schieramento. Infatti a sinistra il patt l’unico accordo che può fare è quello con il PD che pare però abbia intenzione di candidare come sindaco Elisabetta Bozzarelli.

Persona che però troverebbe un fronte interno contrario dentro il suo partito. In panchina rimane l’assessora Franzoia «abbandonata» dal sindaco uscente.

L’unica candidata condivisa e gradita da tutta la sinistra trasversalmente è Daria de Pretis, ma difficilmente abbandonerà la Corte costituzionale della Repubblica Italiana e il sua remunerazione che è di circa tre volte quella del sindaco.

Per il centro sinistra si diceva Ghezzi “essere umano” come possibile candidato sulla base dell’essere stato il più votato nel comune di Trento.

Difficilmente però il PD lo appoggerebbe perché vorrebbe dire mettere in gioco i ruoli rappresentativi della sinistra trentina.

Molto facile che le due posizioni restino separate con Ghezzi che potrebbe rinunciare al simbolo di Futura per nascondersi dietro una lista civica con la quale provare a raccogliere voti a sinistra.

Nel PD per il dopo Andreatta, in pule position anche Italo Gilmozzi.

Con certezza il PATT alle prossime elezioni potrebbe essere il vero ago della bilancia, il vero battitore libero.

Una area degli autonomisti da lavorando per la costruzione di un nuovo polo di centro che potrebbe comprendere Progetto Trentino, gli scontenti del PD, e coloro che nel centro destra non vogliono un sindaco leghista.

Stanchina potrebbe essere il candidato sindaco di questo nuovo polo oppure accasarsi dove offrono di più. L’ alternativa potrebbe essere quella delle deleghe che più numerose saranno e più aumenterebbero il suo potere. E’ iniziato insomma un Risiko che già nella fase preliminare è più facile perdere che vincere.

Per quanto riguarda il centro destra circola il nome di Francesca Gerosa nel ruolo di out sider, ma voci ben informate parlano di una candidata molto nota nella società civica che sarà tenuta coperta fino all’ultimo.

Per il centro destra la Lega come partito più votato della coalizione dovrebbe scegliere il candidato sindaco. Ma in città non ci sono esponenti leghisti «mister preferenza» in grado di fare presa sul grande elettorato, a meno che non scenda in campo Mirko Bisesti.

Se la Lega dovesse passare la mano, per gli altri partiti, che hanno raccolto percentuali molto contenute ed in rapporto un candidato sindaco, sarebbe un premio sproporzionato.

Possibile a questo punto un nome esterno che possa accontentare tutti, in questo caso però la discrezione è assoluta.