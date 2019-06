Il comune di Trento cerca una nuova sede gratis per il centro sociale Bruno

Il consigliere provinciale della Lega Devid Moranduzzo interviene con una nota, in merito al documento recentemente approvato dal Consiglio Circoscrizionale Centro Storico – Piedicastello che trattava un’ipotesi sul futuro del centro sociale Bruno: “ Il Centro Sociale Bruno non deve vivere sulle spalle dei cittadini di Trento. Mi lascia sbigottito la proposta di Jacopo Zannini, consigliere della circoscrizione Centro Storico – Piedicastello, approvata dal Consiglio Circoscrizionale, che invita il Comune di Trento a trovare una sede alternativa, “centrale ed ampia” al centro sociale. Ovviamente a carico del comune stesso. Invito inoltre il Consigliere Zannini a pensare maggiormente ai cittadini che si lamentano del continuo rumore notturno proveniente dal centro sociale. Mi auguro che il comune di Trento non si avventuri nel fare l’ennesima concessione scellerata a questi figli di papà. Sarebbe l’ennesimo danno, benauguratamente uno degli ultimi, causati da questa amministrazione di centrosinistra alla nostra città, prima delle elezioni comunali della prossima primavera”.

In sintesi Zannini aveva invitato il Comune a farsi carico del reperimento di una sede per le associazioni attive attualmente all’interno del Bruno, creando magari anche una sinergia con l’Opera Bonomelli anch’essa sfrattata nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area ex Italcementi.

