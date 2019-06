È morta Jolanda Tarquinia Zandonai, la figlia del celebre compositore

L’unica ludoteca pubblica di tutta la Vallagarina si trova a Brentonico: il servizio è messo a disposizione dall’assessorato alla cultura e istruzione dell’Altopiano tramite la biblioteca comunale.

L’attività è garantita grazie a una convenzione tra il Comune e l’associazione di promozione sociale Nexus Culture.

Qui viene applicata la metodologia delle “Toys Library” anglosassoni e delle ludoteche francesi – che hanno solo giochi in scatola – unite a quella dei Musei dei bambini “Hands on”, che invece sono carichi di attività esperienziali e laboratori creativi.

Dopo l’ultima annata di attività, è tempo di un periodico bilancio.

Il servizio è stato garantito ogni sabato dal 27 ottobre 2018 al 28 aprile 2019, dalle 15 alle 18, compreso il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, per un totale di 27 giorni. Si sono iscritti 89 bambini di età compresa fra i tre e gli undici anni.

Le presenze hanno visto variare il numero di bambini dai 4 ai 21 contemporaneamente. Inoltre, la ludoteca si è aperta alcune decine di volte in orario scolastico per classi delle scuole e degli asili dell’Altopiano.

Il progetto prosegue ininterrottamente fin dal 2016. I giochi sono semplici e realizzati con materiali il più possibile naturali, vengono privilegiati quelli che offrono la possibilità di un gioco attivo e non passivo, che permettano usi imprevisti, scelti, inventati dal bambino.

Che stimolino la creatività, che possano essere usati singolarmente ma anche in gruppo, magari anche coi genitori. In Ludoteca e nel gioco il bambino si muove in “piena autonomia”. L’operatore, Antonio Bolognesi, interviene, se necessario, in caso di giochi in scatola più complessi.

I laboratori arricchiscono l’offerta e sono sempre preceduti dalla lettura di brevi brani, racconti o aneddoti relativi al tema del laboratorio stesso.

Qui si appendono tecniche, si conoscono i materiali e l’uso degli strumenti, ogni volta si acquisiscono nuove competenze e abilità, si sperimentano nuove strade creative.

I materiali privilegiati sono carta, cartoncino e cartone; legno come sughero in tappi e fogli, balsa, compensato leggero e massello; tessuti come tele e stoffa velluti e altri materiali come fili, lane e ferramenta varia. Tra le attività proposte ci sono stati: impariamo col kapla, frottage, con le zucche, mostri segnalibro, costruiamo navi, che brutte facce, sagome d’ombra.

La ludoteca cura anche il momento della merenda e mantiene costanti rapporti di collaborazione con la scuola; spesso anche i genitori si fermano a giocare.

Quinto Canali, assessore alla cultura e istruzione di Brentonico: «La ludoteca è sempre più un’importante occasione didattica e pedagogica, ma anche un luogo capace di favorire naturalmente l’integrazione sociale».