La Sea Watch tenta di entrare in porto ma viene bloccata

Dopo aver forzato il blocco ed essere arrivata a 3 chilometri dal porto di Lampedusa la Sea Watch si è fermata passando tutta la notte al largo in attesa di istruzioni da parte delle forze dell’ordine schierate nel porto.

Sono queste le ultime notizie sul caso che ha tenuto in apprensione ieri tutta L’Italia

Le autorità italiane sono salite a bordo impedendoci di attraccare – ha detto la capitana – Hanno controllato la nave ed i passaporti dell’equipaggio e ora attendono istruzioni dai loro superiori. Io spero veramente che facciano scendere presto i migranti soccorsi”.

Nella notte l’autorizzazione non è arrivata, anzi la mossa della giovane comandante della nave ha fatto infuriare il ministro Salvini che ha detto: “Da cittadino italiano mi chiedo se qualcuno sarà arrestato, perchè è come se si fosse forzato un posto di blocco” per poi minacciare l’Europa“: “Se continuerà a dimostrare disinteresse e abbandono verso l’Italia non vorrei dover ricorrere a non identificare più nessun immigrato che arriva, non inserendo i dettagli anagrafici nella banca dati europea, in modo tale che chiunque sia libero di andare dove vuole. A mali estremi, estremi rimedi”.

La capitana della Sea Watch ora rischio l’arresto e una condanna a 15 anni di detenzione per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, rifiuto di obbedienza a nave di guerra e resistenza-violenza contro nave da guerra.

Oltre a questo arriverà anche una multa da 10 a 50 mila euro e il sequestro immediato della ONG Olandese.

Conte, Salvini e Moavero hanno «concordato di proseguire nelle iniziative formali volte a verificare l’eventuale condotta omissiva del governo olandese».

Ricordiamo infatti che la nave batte bandiera dei Paesi Bassi.

Nell’ intervenuto a Porta a Porta, Matteo Salvini ha ribadito: «Siamo il terzo Paese per contribuzione alla UE… Pago, mi danno l’infrazione e quando ho un barcone straniero che viola le nostre leggi se ne fregano… no, cosí non funziona. E’ capitato a tutti, anche a me di essere fermato ad un posto di blocco, rallenti, spegni la macchina e ti fermi. Se tiri dritto, ti fermano e ti arrestano, è quel che è successo in mare. Non è che in mare la legge è diversa».