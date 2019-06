Giornata Onu contro la droga: il presidente Fugatti ribadisce l’impegno della Provincia a fianco dei giovani e delle famiglie

A partire dal 1° luglio gli utenti che avessero esaurito i sacchetti azzurri per la raccolta differenziata degli imballaggi leggeri e quelli in carta per la raccolta dell’organico potranno richiedere e ritirare una dotazione integrativa presso i seguenti punti distributivi :

• Dolomiti Ambiente in via Tangenziale Ovest,11 (SACCHETTI ORGANICO E SACCHI AZZURRI)

• Dolomiti Energia Via Fersina, 23 (SACCHETTI ORGANICO E SACCHI AZZURRI)

• Centri Raccolta Materiali (C.R.M.) (SOLO SACCHETTI ORGANICO)

• Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) – via Belenzani, 3 (SACCHETTI ORGANICO E SACCHI AZZURRI)

Nei CRM saranno distribuiti solo i sacchetti in carta per la raccolta dei rifiuti organici previa compilazione del modulo di richiesta, da parte del contribuente registrato nella banca dati Garbage, oppure da altra persona, specificando il tipo di relazione con il contribuente (parente, vicino, ecc..).

Pubblicità Pubblicità

Qualora si presentassero dei cittadini per richiedere la dotazione dei sacchi TARI per il residuo relativi alla dotazione minima 2019 non ancora ritirati, dovrà essere loro comunicato di presentarsi alla sede di Dolomiti Energia in via Fersina, 23 o presso la sede di Dolomiti Ambiente in Tangenziale Ovest, 11.

Le utenze non domestiche (negozi, bar, uffici, ecc.) dovranno ritirare i sacchetti esclusivamente presso la sede di Dolomiti Ambiente in Tangenziale Ovest,11.

Di seguito si riportano orari ed indirizzi dei luoghi dove sarà possibile ritirare i sacchetti:

Chi avesse terminato la dotazione iniziale di sacchi verdi per la raccolta del residuo (sacchi TARI) dovrà provvedere al loro acquisto presso i supermercati elencati nel sito della società Dolomiti ambiente (qui l’elenco)

Sono acquistabili in confezioni da 8 sacchi da 30 litri ciascuno e/o in confezioni da 16 sacchi da 15 litri ciascuno per un importo totale di € 23,76 alla confezione.

Per quanto riguarda richieste in ordine ad eventuali agevolazioni si rimanda al Servizio Tributi – nella nuova sede al piano terra di palazzo Thun in via Belenzani 19. – competente in materia.