Fine settimana all’insegna del divertimento con la sagra di “Pez in fiore” a Cles

Estate, stagione di feste e sagre, e quella di Pez è giunta ben alla 41^ edizione. Anche quest’anno “Pez in Fiore” si presenta ricca di eventi, buon cibo, musica, giochi per bambini, insomma, divertimento a 360°. Il Presidente del ‘Gruppo Rionale San Vigilio’, organizzatore della festa, Emanuele Odorizzi, la illustra con un comunicato stampa:

“Il rione di Pez, nel cuore più antico di Cles, è uno dei contesti edilizi più singolari, caratterizzato soprattutto da gruppi di case tipiche delle strutture rurali che fanno da corona alla chiesetta di San Vigilio, la più antica di Cles, notevole monumento artistico risalente al V secolo.

Data la particolare conformazione del rione stesso, ne deriva, di conseguenza, una comunità viva che da più di 41 anni si è trovata unita e formante un gruppo omogeneo che si è sempre prestato in eventi di vario tipo, non solo all’interno del rione, ma partecipando fattivamente a tutte le manifestazioni di vario genere organizzate nell’ambito della nostra cittadina clesiana.

Uno dei tanti appuntamenti in calendario per il 2019 del Gruppo San Vigilio è l’organizzazione della 41ma Sagra “Pez in Fiore”, programmata per venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno nello splendido ‘Giardino Juffmann’ a Pez, e realizzata in collaborazione con il Comune di Cles e la Pro Loco Clesiana.

Anche quest’anno rinnoviamo la festa tradizionale con tanta musica: venerdì 28 serata con ‘DJ Fede B‘; sabato 29 musica a 360° gradi con il complesso ‘L’Ipotesi’, domenica 30 ‘Nadia e la sua fisarmonica’; e poi cucina, vaso della fortuna e tanta amicizia.

In tavola i tradizionali ‘tortei da patate de Pez’ con braciole, salcicce, polenta, più i panini farciti, bevande di tutti i tipi, ecc..

Come tutti gli anni si terrà il concorso per premiare i più bei balconi ed angoli fioriti del rione stesso. Ci sarà anche un laboratorio creativo per tutti i bambini.

Siamo sicuri che la nostra festa trarrà da queste nuove iniziative linfa vitale per proseguire ancora per tanti anni, creando giornate di sereno divertimento.

Ricordo inoltre che domenica 30 luglio prossimo, si conferma come lo scorso anno la corsa-camminata non competitiva, aperta a tutti i giovani e meno giovani (iscrizioni presso la Pro Loco di Cles e il Caffè Lanterna Magica di Pez), partendo dalla piazzetta di Pez, attraversando il Doss di Pez, scendendo al Castello di Cles, passando per la frazione di Maiano – camminando su un percorso adatto a tutti – fino al maso Turri e ritorno, con la magnifica vista sul lago di Santa Giustina e panorami mozzafiato. L’occasione per una passeggiata rigenerante non può essere perduta, pertanto tutti in cammino!!!”

La Direzione del Gruppo San Vigilio vuole ringraziare per l’appoggio la Cassa Rurale Val di Non, la pizzeria Giardino di Cles, il Caffè Gelateria Lanterna Magica di Cles, l’Atletica Val di Non e tutti i commercianti che ci sono sempre vicini, e per ultimi ma non per demerito tutti i volontari che faranno parte dell’organizzazione.