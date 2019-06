ProM Facility: Dedagroup e Optoi uniscono le forze nella “Piattaforma 4.0”

Giovedì 27 giugno, negli spazi di Polo Meccatronica a Rovereto, a partire dalle ore 9.30, si terrà l’evento di lancio di “Piattaforma 4.0 – Perché trasformare il processo produttivo”, con cui verrà inaugurata la nuova collaborazione dei laboratori ProM Facility di Trentino Sviluppo con due aziende protagoniste dell’ecosistema trentino dell’innovazione:

Dedagroup Business Solutions e Optoi Group. La collaborazione, che va ad espandere la piattaforma di Industria 4.0 di Polo Meccatronica, è la conferma del grande potenziale del Trentino in un settore cruciale per l’economia provinciale e nazionale qual è il manifatturiero di nuova generazione.

L’evento sarà strutturato in due momenti. Nel primo, dalle 9.30 alle 11.30, si esamineranno le esigenze delle aziende manifatturiere, e i grandi vantaggi dell’innovare i processi di sviluppo prodotto e produzione attraverso nuove tecnologie quali additive manufacturing, sensori ottici e meccatronici, sistemi di retrofit.

A fine mattinata gli ospiti si trasferiranno poi in ProM Facility per “toccare con mano” l’Industria 4.0 e vedere le nuove tecnologie all’opera.

L’obiettivo dell’iniziativa è spiegato da Paolo Pretti, direttore operativo di Trentino Sviluppo: “Prom Facility è una piattaforma aperta, nata per aiutare le imprese del territorio ad affrontare le sfide industriali del nostro tempo. Sono dunque felice che, in quest’ottica, Optoi e Dedagroup propongano in questo laboratorio avanzato un seminario tecnico-pratico che è anche una preziosa occasione di networking per le aziende meccatroniche del Triveneto”.

Per le aziende, del resto, l’Industria 4.0 è un’opportunità significativa. Perché, spiega Alfredo Maglione, presidente di Optoi Group: “Le applicazioni Industria 4.0 offrono benefici concreti quanto ad aumento della produttività e contenimento dei costi, ad esempio attraverso la manutenzione predittiva e la riduzione di fermi macchina e inefficienze. Ciò è stato reso possibile dallo sviluppo di sensoristica e sistemi di misura concepiti per essere montati a bordo linea o sui macchinari”.

Del resto, come afferma Marcello Ingaramo, Market Line Manager di Dedagroup Business Solutions, “la trasformazione digitale dei processi di sviluppo prodotto e della produzione è essenziale per abilitare nuovi modelli di business e di servizio, rilanciando la competitività delle aziende.”

“La collaborazione che avviamo con ProM e Optoi Group ha come obiettivo accompagnare le aziende nell’Industria 4.0 all’insegna della concretezza, creando un luogo di arricchimento reciproco e confronto, dove toccare con mano le possibili realizzazioni, trovare risposte alle proprie esigenze specifiche, sperimentare nuovi processi produttivi con piena visibilità dei risultati ottenibili”.