Matteo Salvini: «Pronti a sospendere il trattato di Schengen se l’Ue non ferma i migranti»

AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Ore – 19.30 – La guardia di finanza è salita a bordo della nave e, dopo aver controllati i documenti dell’imbarcazione e dell’equipaggio, è ora in attesa di istruzioni. A farlo sapere è il capitano della Sea Watch 3, Carola Rackete, in un video pubblicato su Twitter.

Ore – 18.25 La sea Watch si è fermata a 3 chilometri da Lampedusa. La guardia di Finanza controlla (foto). Sul molo schierati i carabinieri.

Ore 17.45 – La Sea Watch 3 si trova a circa 3 miglia dalla costa di Lampedusa. La nave della ong è stata affiancata da una motovedetta della guardia costiera che ha intimato l’alt ma non si è fermata

Ore 17.00 – Dovrebbe attraccare a Lampedusa dopo le 20.30, appena sarà partito il traghetto diretto a Porto Empedocle, la nave Sea Watch 3 che, forzando il blocco della Finanza, è ormai davanti all’isola. L’unico approdo possibile, viste le dimensioni dell’imbarcazione, è il molo commerciale. Non è escluso, però, che i 42 migranti a bordo vengano prima trasferiti sulle motovedette della Capitaneria e portati a terra.

Ore 16.33 – La Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa. Sul molo sono schierati i carabinieri.

Carola Rackete, tedesca 31 enne, è la capitana della Sea Watch 3, la nave ong battente bandiera olandese ferma dal 12 giugno davanti a Lampedusa, fuori dalle acque italiane, con 42 migranti fuggiti dalle carceri libiche a bordo.

“Forzo il blocco ed entro a Lampedusa, non ho altra scelta, so cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo” ha detto Carola, dopo che la Corte europea di Strasburgo ha rigettato il ricorso della ong.

Ma se dovesse farlo, però, rischierebbe l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, una multa ingente e la confisca dell’imbarcazione.

“Nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La nostra Comandante non ha scelta” – riferiscono dalla nave.

Carola collabora con la Sea-Watch dal 2016.

In passato ha lavorato con la British Antartic Survey, è stata al timone di una nave a spaccare il ghiaccio del Polo Nord e secondo ufficiale sia della Ocean Diamond che della Aretic Sunrise di Greenpeace.

Subito dopo l’annuncio del capitano della Sea Watch 3 le Motovedette della guardia di finanza hanno lasciato il porto di Lampedusa per dirigersi verso la nave ed intimare l’alt

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha ribadito al capitano della Sea Watch 3 che “l’autorizzazione allo sbarco non c’è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra. Se in Europa esiste qualcuno ora lo dimostri, se c’è un governo ad Amsterdam con un po’ di dignità lo dimostri”. “Io non do autorizzazione allo sbarco a nessuno, non la do e non la darò mai, nessuno pensi di poter fare i porci comodi suoi sfruttando decine di disgraziati e fregandosene delle leggi di uno Stato. I governi di Olanda e Germania ne risponderanno, sono stufo”, ha tuonato il vicepremier Matteo Salvini.

Di diverso avviso Giorgia Meloni: “La Sea Watch agisce contro il parere del governo e della Corte europea di Strasburgo, adesso mi aspetto che il governo faccia rispettare le regole che le Ong pensano di poter violare: questo significa che la nave va sequestrata, l’equipaggio deve esser arrestato, gli immigrati a bordo rimpatriati immediatamente e la nave affondata come accade per le navi che non rispettano il diritto internazionale”. Lo dice in un video su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.