Fiori in mostra a Cles con “La flora del Peller”

L’Odissea, l’arcinoto poema classico composto da Omero presumibilmente intorno al IX secolo a.C., viene riproposto in Val di Non sottoforma di lettura dalla compagnia Stradanova Slow Theatre di Trento e dal Gruppo Teatrale Moreno Chini di Taio con uno spettacolo itinerante.

Il debutto sarà a Cles in piazza C. Battisti giovedì 27 giugno ad ore 21.00, ed è il primo appuntamento in scaletta, nell’ambito della rassegna “In viaggio con…” giunto quest’anno alla IX edizione. Questa iniziativa fa parte del progetto “Le parole alate”.

Per presentarlo si è tenuta una conferenza stampa lunedì 24 giugno a Palazzo Assessorile di Cles; introduce la Dott.ssa Lucia Barison: “Mi fa molto piacere presentare questo evento di musica e letteratura, una ventata giovane e culturale in Val di Non. E’ stato creato un calendario molto valido per promuovere questi appuntamenti culturali, in location d’eccezione come Casa Gottardi ‘Pitari’ a Vervò, Casa de Gentili a Sanzeno, Castel Coredo nel Comune di Predaia, Casa Bertagnolli a Fondo, Palazzo Parisi a Denno, Eremo di San Biagio a Romallo, Palazzo Morenberg a Sarnonico, Castel Nanno nel Comune di Predaia ed altri ancora.

Il merito va alla Comunità della Val di Non, grazie anche al patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, del Consorzio BIM dell’Adige, della Cassa Rurale Val di Non e della Fondazione Caritro, che da sempre si adoperano per dare risalto alle arti nella nostra valle, e questo non solo a favore degli abitanti ma anche dei numerosi turisti che frequentano le nostre zone”.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Cles, Avv. Vito Apuzzo, sottolinea: “Sono felice di presentare questi eventi, soprattutto perchè l’esordio avrà luogo a Cles. Evento che ha valenza culturale, e fa sì che le persone non dimentichino autori epici, riappassionandoli. L’Odissea, il titolo del poema che ormai usiamo nel linguaggio comune, è divenuto un modo di dire, quando ci succede qualcosa di brutto, diciamo: ‘è stata un’odissea’. Dall’Odissea sono stati tratti spunti per brani musicali, anche in ambito artistico e culturale, usati per esempio da D’Annunzio, da Pascoli, da Joyce, ed è un poema a tutt’oggi attualissimo“.

Jacopo Laurino, protagonista principale dello spettacolo, spiega: “Ippolito Pindemonte fu il primo traduttore dell’opera in italiano. Questa che proponiamo è una traduzione nuova, recente, edita negli anni 2011/12, curata dal Prof. Daniele Ventre, un giovane napoletano, che ha fatto una traduzione molto interessante, corretta, fedele ed innovativa. Per quanto riguarda la metrica ha inventato un sistema che risulta musicale alla lettura.

L’Odissea viene proposta in 13 serate, 6 debutti e 6 repliche, con nel mezzo uno spettacolo unico intitolato ‘L’ultimo viaggio – Ulisse nell’inferno di Dante’ presentato a Castel Coredo, dove la figura di Ulisse è rivisitata, risente molto del viaggio intrapreso. Per realizzare ‘In viaggio con…’ abbiamo indetto un bando pubblico, rivolto a tutti, per cercare lettori, ed al quale ha risposto un gruppo di 22 persone. A loro daremo grande spazio. Questi lettori hanno partecipato ad un percorso formativo di espressione e dizione, e sono stati chiamati ‘I nuovi aedi’; avranno il compito di interpretare vari personaggi. Lo scopo è la divulgazione dell’opera letteraria, ma cerchiamo anche di far partecipare attivamente il pubblico presente”.

Interviene Elena Galvani, altra protagonista, che ci illustra: “Come vedete, nella locandina dello spettacolo non compaiono barche, ma il trono di Ulisse, ormai vuoto da vent’anni, da quando lui partì per la guerra di Troia. I 3/4 della rappresentazione sono incentrati sulle vicissitudini che Ulisse attraversa per riottenere il regno, il suo trono, ambito dai pretendenti di Penelope e dagli usurpatori di Telemaco. Il poema contiene un forte messaggio politico: il potere si conquista, dissimulando, combattendo, uccidendo. Ma in fondo Ulisse era solo un’uomo”.

Il programma completo è scaricabile dal sito www.stradanovaslowtheatre.it