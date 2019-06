Barista aggredita da uno straniero a Mattarello

Sarà presto completata via Masadori, un tratto di strada tra via Vienna e via Monaco, a Spini di Gardolo, a servizio del centro abitato e della zona industriale del sobborgo. Il servizio Opere di urbanizzazione primaria ha redatto il progetto esecutivo dell’opera per un importo complessivo di 400.000 euro.

I lavori potranno iniziare nell’autunno del 2019 e saranno realizzati in 150 giorni naturali e consecutivi. Il gruppo di direzione lavori sarà composto da personale del servizio Opere di urbanizzazione primaria, ad esclusione della sicurezza affidata a tecnico esterno.

Pubblicità Pubblicità