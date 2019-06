La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo da ragione a Salvini. La Sea Watch non può entrare nei porti italiani

Nella “Telenovela” della bocciofila Canova a gamba tesa entra un nuovo protagonista.

Il comitato provinciale della federazione italiana bocce infatti ha inviato una lettera all’attenzione dell’assessore allo sport provinciale Roberto Failoni, al presidente del Coni di Trento Paola Mora, al Sindaco Andreatta, all’assessore dello sport del comune di Trento Tiziano Uez, alla presidente della circoscrizione Mosna, al presidente del G.S. bocce Canova Livio Tasin e al presidente del com. Sport di Trento Gianna Frizzera.

Il comitato difende a spada tratta Vernarelli e punta il dito sui numerosi errore del comune di Trento, fra cui la chiusura di Pedavena che ha fatto mancare il punto di riferimento più importante per la città.

Poi il comitato provinciale chiede maggiori finanziamenti per la bocciofila che è un’importante punto di riferimento per Canova e Gardolo

IL COMUNICATO – Come Comitato Provinciale affiliato alla Federazione Italiana Bocce e al Coni non possiamo altro che sostenere l’ associazione affiliata a noi. Sarebbe da partire da anni e anni fa, dove lo sbaglio del Comune di Trento (dopo la chiusura dello storico bocciodromo Pedavena)è stato dapprima non creare un vero bocciodromo con 4 corsie da gioco in una citta’ come Trento, capoluogo di regione (si parlava all’ ana poi ridimensionata a 2 corsie, in zona ghiaie etc…tutti progetti svaniti nel nulla).

Questo ha portato ad avere strutture sparse senza un vero punto di riferimento per i nostri appassionati, e limitando anche l’ organizzazione di eventi importanti da proporre, con un bocciodromo come Villazzano dove per anni è stata sede di vari incontri di campionato B e A2,un po’ fuori mano e che lascia un po’ a desiderare. Basta pensare quanti sacrifici di trasferte ha dovuto incorrere la bocciofila di Canova, che per anni,anche nelle 2 stagioni che ha disputato un campionato di serie A , presso la struttura di Villalagarina, accollandosi ulteriori costi sia per allenamenti che incontri.

Pensiamo che se anche il nostro sport, considerato minore,ha una grande storia,un valore antico,si una volta considerato da anziani e da bar,ma negli anni trasformato con prove tecniche,veloci e spettacolari, e che per il Comune di Trento sia stato un orgoglio che la bocciofila di Gardolo da anni porti il proprio nome in tutta Italia e anche all’ estero ricordando una vittoria in una gara Internazionale in Slovenia (la prima volta e unica di una formazione italiana)facendo conoscere il territorio del Trentino.

Con grossi sforzi economici ha partecipato al campionato di serie A, la seconda volta sostituendo una squadra,a campionati italiani, gare nazionali con numerose vittorie (a Pedavena Feltre ,a Spilimbergo…).

La bocciofila Canova, ha una storia ,dapprima con i 2 campi,scoperti, poi coperti e poi chiusi e riscaldati,mano a mano che la stessa cresceva sia a livello provinciale che nazionale, con il sogno che un domani avrebbe potuto svolgere il campionato a squadre in un proprio suo impianto,dove è anche un punto ricreativo per tutti gli appassionati e non della zona, per passare il proprio tempo libero, per pensionati, ma anche ragazzi che sono gia’ stati presi dei contatti per dei corsi bocce tutto gestito dai volontari del Gs Canova, perche’ da noi rispetto altre zone d’ Italia, dirigenti e giocatori si prestano a collaborare per l’ associazione senza essere retribuiti. ( i Soci sono oltre 100).

Ogni anno la bocciofila, con orgoglio si iscrive al Campionato nazionale di societa’,magari sapendo di non poter ambire a vincerlo, ma cercando di costruire una squadra con oltre giocatori di Gardolo, i migliori del Trentino ,e tutti i giovani della provincia, sempre protagonisi per stimolarli in questo sport che non sembra ma è affascinante.

Tornando alla convenzione per la gestione, ci lascia un po’ di stucco, dove si dice che per lo spazio ci sono gia’ tante altre realta’ pronte, cancellando quello che ha fatto il gs Canova per piu’ di 20 anni, senza trovare una soluzione, che crerebbe un danno di immagine anche al nostro Comitato,che veramente venendo a mancare un ‘ associazione cosi’ importante ci metterebbe in serie difficolta’ per il futuro.

La passione di questi dirigenti non deve essere soppressa da normative che saranno si di legge, ma dovrebbero avere anche un buon senso anche’ perche’ sponsor e enti ormai hanno un occhio di riguardo solo per gli sport piu’ popolari. Gia’ mesi fa il sodalizio di Gardolo, ha chiesto una proroga alla Federazione Nazionale per l’ iscrizione al prossimo campionato di societa’ che iniziera’ il prossimo Marzo, per mancanza di sponsor per poi rimboccarsi le maniche e accettare di nuovo questa sfida.

Forse si, pensando all’ aiuto finanziario del Comune di Trento e ora si trova a lottare contro la burocrazia.

Il bocciodromo a Gardolo è un istituzione e un punto di ritrovo della borgata e finche’ ci sono volontari disposti a impegnarsi e tenere attivo un ‘ impianto sarebbe giusto aiutarli se hanno delle difficolta’ che se si vuole e c è interesse la soluzione si trova.

Se le norme non prevedono nessuna apertura almeno consigliamo e invitiamo l’ amministrazione comunale a elargire un contributo maggiore per la disputa del campionato nazionale di societa'(dove le spese sarebbero tutte documentabili), che anche noi come comitato provinciale da anni stanziamo alla bocciofila Canova.

Certi che la situazione si risolvera’ per il bene di tutti, vi invitiamo a leggere quanto sopra col cuore, cosi anche a Trento il vero sport delle bocce continuera’ ad esserci finchè ci sono volontari come i dirigenti del Gs Canova.

Infine, rileggendo quanto dicono del nostro sport delle bocce, va ricordato che oltre alla specialità volo c’è anche la disciplina della raffa.

Non va inoltre dimenticato il paralimpico, dove un nostro atleta vincente a Padova sabato scorso andrà ai campionati nazionali di Torino ed un nostro arbitro nazionale andrà in Portogallo ai corsi per diventare arbitro internazionale.