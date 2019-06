Gli oggetti cult dell’estate: spopolano cerchietti, caftano, lurex e music bag

I media non fanno altro che parlare di lei; si critica il suo abbigliamento, le si copiano le acconciature, si discute sul suo portamento.

Meghan Markle, Duchessa di Sussex, e da pochi giorni madre del reale Archie, è entrata nella Royal Family tagliando il nastro che separa la regalità dalla “modernità”.

E sebbene la storia di William che si innamora di una “semplice cittadina” abbia affascinato gli inglesi e non solo, testimone ne è il film di Mark Rosman, quella di Meghan e Harry ha di certo suscitato un interesse inaspettato poiché, inaspettata, è stata la loro stessa unione.

Pubblicità Pubblicità

La giovane neo mamma sarebbe sicuramente in grado di interpretare se stessa in una produzione cinematografica riguardante la sua storia. Ha avuto infatti un grande successo, negli Stati Uniti, la “dramacommedy” di cui era protagonista intitolata Suits.

Ma Meghan oltre che attrice è stata modella, imprenditrice e addirittura calligrafa.

Nonostante un passato illuminato a occhio di bue, nonostante un divorzio alle spalle, Meghan ha coronato il suo sogno d’amore con un vero e proprio principe.

E qui, purtroppo, iniziano alcuni problemi. Certo, Meghan ha sicuramente dovuto compiere dei sacrifici entrando nel Palazzo Reale, sacrifici che però ha consapevolmente deciso di affrontare. Ciò che invece spaventa è proprio l’immagine che i media danno di lei: per molti sembra essere diventata “solamente” la moglie di Harry.

Non che essere una reale sia cosa da poco, ma Meghan non può essere meramente definita come la moglie di suo marito (“diritto” che si estende peraltro a qualsiasi donna).

Tante giovani adolescenti la considerano un’icona di stile e regalità dimenticando che l’insegnamento più grande Meghan Markle lo ha dato quando aveva la loro età.

A soli 12 anni l’ americana si batte contro la discriminazione di genere facendo cambiare lo slogan di una “tv commercial”. Il sapone è pratico e maneggevole – diceva la pubblicità – perché «le donne di tutta America stanno combattendo contro pentole e padelle unte».

Il riferimento ha fatto storcere il naso alla giovane Markle. Nel filmato riportato alla luce da Inside Edition si nota la ragazza esporre le sue critiche durante una puntata di Nick News (programma americano dedicato ai giovani).

«Non è giusto per nessuno crescere credendo che la mamma faccia tutto» spiega lei. Con una calligrafia molto particolare, motivo per cui divenne calligrafa qualche anno più tardi, Meghan scrisse una lettera di reclamo indirizzata al top management del brand in questione. La pubblicità, poco tempo dopo, cambiò il suo slogan in «le persone d’America stanno combattendo contro pentole e padelle unte».

Nel 2015, durante il discorso tenuto alle Nazioni Unite in occasione della Giornata internazionale delle donne, l’ex attrice ha ricordato l’episodio spiegando come fosse spontaneamente diventata attivista in tenera età, spiegando l’importanza di battersi per ciò in cui si crede.

Qualche giorno fa appare un altro interessante video, questa volta risalente al 2017 e rilasciato dall’associazione World Vision di cui Meghan è stata attivista. Le immagini mostrano la giovane donna intenta a piantare fiori, dipingere e interloquire con alcune bambine e ragazze indiane.

Qui la futura Duchessa racconta l’esperienza delle giovani con la scuola e la necessità di promuovere i corretti canoni di igiene per far loro vivere l’esperienza a tu per tu con la cultura al massimo. Alla fine, urla convinta «Girl Power!».

Le sue fan, coloro che la hanno seguita nei panni del personaggio Rachel Zane, nel suo impegno per cause umanitarie e nel momento del suo addio ai riflettori hollywoodiani, hanno preso esempio dalla sua tenacia. Come riporta Cosmopolitan il primo di aprile di quest’anno: l’ashtag #GlobalSussexBabyShower non ha tardato ad arrivare.

In centinaia hanno donato piccole cifre solidali alle charities presiedute dalla Duchessa dedicate alle donne in difficoltà. E non c’è nulla di più regale di questo.